Un testimonio de acoso antiinmigrante y el clamor por protección en Chicago

La iglesia Lincoln United Methodist Church en Pilsen ha ofrecido refugio a personas en riesgo de deportación y ha sido blanco de ataques xenofóbicos

CHICAGO – “Siempre ICE busca la manera de cómo hacer sus arrestos, redadas y detenciones porque dicen que por ley federal ellos tienen el poder para hacerlo”, dijo Emma Lozano, activista y pastora de la iglesia Lincoln United Methodist Church en el barrio de Pilsen.

Lozano es de la idea de que “debe haber una ordenanza para que si las autoridades [locales] ayudan o cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los castiguen”.

Las ordenanzas ‘Welcoming City’ y ‘Accountability on Communication and Transparency’ (ACT) ofrecen importantes protecciones a los inmigrantes en Chicago, pero debido a sus excepciones las autoridades locales aún pueden colaborar con ICE en casos de índole penal.

La activista añadió que las ciudades y estados tienen que hacer leyes autónomas para proteger a los inmigrantes indocumentados y lograr que no sean deportados. “Ahora que el gobierno federal no nos protege y nos está atacando bajo la administración de Trump, se deben tener leyes a nivel local y estatal que los defienda [a los indocumentados]”, dijo la activista, cuya iglesia ha dado apoyo y refugio a personas en riesgo de deportación.

Además, se han dado casos en Chicago, por ejemplo, de grupos antiinmigrantes que acosan a organizaciones protectoras de los indocumentados.

Lozano dijo que actualmente percibe un fuerte clima antiinmigrante: “Nuestra iglesia estuvo bajo ataque: vinieron seguidores [supremacistas blancos] del presidente Donald Trump a mi iglesia para atacarnos, diciendo que yo estoy organizando la invasión a este país, que soy antiamericana, que soy comunista, puras mentiras”.

“El ambiente está mal, porque vivimos en una comunidad mexicana, Pilsen, y seguidores de Trump vinieron hasta acá con valor y no tuvieron miedo de rompernos la puerta y atacar a uno de mis voluntarios”, agregó Lozano en entrevista con La Raza. Los incidentes contra su iglesia que menciona Lozano sucedieron en septiembre y octubre de 2019.

En una declaración a La Raza, la oficina de la alcaldesa Lori Lightfoot indicó que “ha sido y continuará siendo una firme defensora de las comunidades de inmigrantes y refugiados mediante el reforzamiento del rol de ciudad santuario de Chicago. Ella [Lightfoot] condena toda acción que amenace la seguridad de los residentes de la ciudad”.

Ayuda legal

Ante la pregunta sobre el funcionamiento de la Oficina de Nuevos Americanos de la Alcaldía de Chicago, que ofrece ayuda en materia de asistencia legal a inmigrantes, Lozano la considera efectiva y que opera a la medida de sus posibilidades en materia de presupuesto.

“Funciona al alcance de lo que ellos pueden porque también no les pusieron un presupuesto adecuado para la situación. Es como una gota en una cubeta de ayuda cuando es una crisis nacional. Estamos hablando de miles de personas que están viviendo esta crisis y no hay suficientes lugares donde ellos puedan obtener la ayuda. La única manera de cómo resolver esta crisis es cambiando la ley”, concluyó Lozano.

De acuerdo a una declaración de la alcaldesa Lightfoot a La Raza, la ciudad destinó 250,000 dólares adicionales al Fondo de Protección Legal de Chicago, un aumento de cerca del 20%, para proveer asistencia jurídica a inmigrantes

Esa declaración de la oficina de Lightfoot añadió que “un elemento clave de ser una ciudad santuario es garantizar que la Ciudad ofrece las herramientas a los inmigrantes para construir vidas exitosas en Chicago. La Oficina de Nuevos Americanos provee esas herramientas que ayudan a los inmigrantes y refugiados a establecer una vida estable y saludable en Chicago. Además de aplicar todas las protecciones para todos los inmigrantes y refugiados, la Oficina de Nuevos Americanos está planeando iniciativas, políticas y programas que ayudaran a que los inmigrantes se incorporen a la ciudad. Eso incluye incrementar acceso a lenguajes [diferentes al inglés], trabajar con emprendedores inmigrantes, reducir las barreras a la educación superior y trabajar con otras formas der protección que son necesarias en las comunidades inmigrantes”.

El proyecto ‘Lens on Lightfoot’ (‘Lente en Lightfoot’) es una colaboración entre siete redacciones de Chicago para examinar el primer año de la administración de la alcaldesa Lori Lightfoot. Los participantes son la BGA, Block Club Chicago, Chalkbeat Chicago, The Chicago Reporter, The Daily Line, The TriiBE y La Raza. Es administrado por el Institute for Nonprofit News.