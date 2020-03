Consulado mexicano inaugura quiosco para impulsar el Censo 2020 en Chicago

Para los consulados es muy importante la información que se obtenga del censo porque permite diseñar y planear los servicios, dice la cónsul general mexicana Reyna Torres Mendivil

Chicago – El Consulado General de México en Chicago en conjunto con los consulados generales de Guatemala, Honduras y El Salvador en la ciudad conformaron un comité de trabajo con el propósito de unir esfuerzos en la difusión del Censo 2020. Todo ello en el marco de una reunión de la Alianza del Triángulo Norte de Centro América y México (TRICAMEX Medio Oeste).

Para alcanzar el objetivo de censar a los connacionales de su jurisdicción se capacitó al personal de los cuatro consulados para poder instalar lo que la Oficina del Censo ha llamado un ‘Complete Count Committee’, un grupo de personas, organizaciones o instituciones autorizadas y dedicadas a impulsar el esfuerzo del Censo 2020.

El comité de trabajo es un formato que la Oficina del Censo diseñó para que distintas organizaciones participen en esta tarea, sean visibles y reconocidas como organizaciones e instituciones que fueron capacitadas por ellos. “Lo que nosotros hicimos fue unirnos en este grupo de TRICAMEX para capacitarnos juntos y para que tengamos el mismo material e información”, dijo la embajadora Reyna Torres Mendivil, cónsul general de México en Chicago.

Así, un ‘Quiosco del Censo 2020’ en el que se ofrece información y asistencia a la comunidad que busca llenar el formulario a fin de que sea censada fue inaugurado en el Consulado General de México en Chicago, el pasado lunes 2 de marzo.

El evento contó con la participación de los Consulados Generales de El Salvador, Guatemala y Honduras y a la inauguración también asistieron funcionarios locales electos, representantes de gobiernos estatales de México en Illinois, organizaciones y agencias locales, respectivamente.

“Inauguramos nuestro quiosco que de manera permanente estará a partir del día de hoy [lunes] donde la gente puede recibir información general sobre el Censo. A partir del 12 de marzo cuando ya se pueden hacer los registros del Censo en línea o vía telefónica se les puede ayudar a las personas con el proceso. Hay computadoras para que las personas puedan llegar ahí, sentarse y de una vez contestar el censo”, dijo Torres Mendivil en entrevista con La Raza.

El Censo y los consulados sobre ruedas

En los operativos sobre ruedas el gran reto es que la ayuda e información sobre el Censo llegue a las comunidades no solo de Chicago sino también a los suburbios y a otros estados en donde el consulado mexicano tiene jurisdicción. “La idea que estos folletos, que esta información y estas alianzas con organizaciones y con el buró del censo también vayan a los consulados sobre ruedas”, explicó la cónsul general.

Torres Mendivil dijo que para los consulados es muy importante la información que se obtenga del Censo porque permite diseñar y planear los servicios. “Con la información del Censo planeamos nuestros consulados sobre ruedas. Por medio del conteo del Censo sabemos en qué regiones está nuestra comunidad, cómo se va moviendo, y es importante porque sabremos a qué lugares ir para ofrecer nuestros servicios”, añadió.

Para los migrantes que tienen temor de llenar el formulario del Censo porque piensan que su información será compartida con inmigración, Torres Mendivil dijo que los connacionales tengan la plena garantía que nadie les va a preguntar sobre su ciudadanía o condición migratoria y que la información la está dando a una persona autorizada del Censo por lo que no hay ninguna posibilidad de fraude.

“No se sientan intimidados porque no tienen computadora o no quieren hacerlo por teléfono o les da miedo que les pregunten algo que no entienden, tengan la confianza que ahí mismo alguien les ayudará y les explicará todo lo que deben hacer”, añadió la cónsul general de México.

Por ley, los datos personales recogidos en el Censo de Estados Unidos no pueden ser utilizados o entregados a agencias o para fines distintos de los del conteo poblacional.