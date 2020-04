Escuelas Públicas de Chicago cierran hasta el 30 de abril por el coronavirus; seguirán ofreciendo alimentos

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) extenderán su periodo de cierre al menos hasta el 30 de abril debido a las restricciones para frenar la epidemia de Covid-19.

Anteriormente se preveía regresar a clases el 21 de abril, pero la orden de permanecer en casa hasta el 30 de abril emitida por el gobernador de Illinois, JB Pritzker, impuso ampliar la suspensión de las actividades escolares.

Durante todo el periodo de suspensión de clases se seguirá ofreciendo alimentos a los estudiantes afuera de las escuelas. CPS ya ha repartido 2.1 millones de cajas de comida y seguirá ofreciéndolas de lunes a viernes de 9 am a 1 pm. Durante las vacaciones de primavera, del 6 al 10 de abril, el servicio no se ofrecerá en todas las escuelas, pero sí en 136 en toda la ciudad. A partir del 13 de abril se ofrecerá en 276 escuelas, que han sido las más visitadas para recoger alimentos. Las que eran menos visitadas ya no ofrecerán el servicio.

Una lista de las escuelas donde se ofrecerá la distribución de comida puede consultarse en cps.edu/OSHW/Pages/mealsites.aspx.

En paralelo, CPS anunció que comenzará sesiones de instrucción en línea, vía internet, a partir del 13 de abril para todos los grados (de K a 12). En algunas escuelas eso ya se ha estado realizando parcialmente desde hace varios días, pero el plan es que se haga de manera amplia a partir del 13 de abril.

Los padres de familia serán informados por su escuela respectiva de las actividades educativas en línea a más tardar el 6 de abril. Y se indicó que CPS enviará más de 100,000 dispositivos digitales, tales como iPads, Chromebooks y otros equipos, para que estudiantes que no tengan acceso a equipos puedan acceder a las clases en línea.

Con todo, CPS no ofrecerá servicio de conexión a internet, aunque remitió a las familias que lo necesiten a los proveedores Comcast y AT&T, que están ofreciendo conexiones gratis para personas de escasos recursos.