El Servicio Meteorológico advierte sobre fuertes vientos en el sur de California

Durante la noche del sábado hasta la mañana del domingo, se reportaron diversas caídas de árboles que causaron daños eléctricos debido a las fuertes ráfagas de viento, que continuaron incluso en la noche del domingo.

Los vientos que azotaron el sur de California causó que mucho de esos árboles cayeran sobre los vehículos estacionados en las zonas, hasta los momentos no se han reportado heridos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) había pronosticado ráfagas entre 60 a 70 mph en las montañas del condado de Los Ángeles y Ventura. Aunque la advertencia expiró al medio día de ayer, los vientos continuarán en el Valle de San Fernando, lo que incluye Woodland Hills, Universal City y Northridge.

“Los fuertes vientos que impactaron el suroeste de California la pasada noche continuarán disminuyendo gradualmente esta tarde hasta esta noche. Veremos algunas ráfagas de viento de 30 a 45 mph a través de las montañas y valles”, advirtió la NWS en Twitter.

Strong winds that impacted SW Calif. last night will continue to gradually diminish this afternoon into tonight. Will see some wind gusts 30-45 mph across the mountains and valleys through tonight with wind advisories remaining in effect. #LAwind #LAWeather #cawx #Socal pic.twitter.com/PIf7KT0Rto

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 14, 2021