Nueva York pone en vigencia ley de alquiler de vientre remunerado

A partir de este lunes, Nueva York permitirá la gestación subrogada remunerada, práctica que ha sido descriminalizada en casi todo Estados Unidos.

“Como parte del presupuesto decretado para el año fiscal 2021 del gobernador Andrew Cuomo, las subrogantes y los padres tienen nuevos derechos de cobertura y protección durante la subrogación gestacional a partir de hoy”, indicó el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) en su cuenta de Twitter.

Asimismo, destacaron que las mujeres que alquilan su vientre, contarán con un seguro de vida “obtenido y pagado por los padres”, además un seguro médico que cubriría cualquier servicio de maternidad, salud preventiva y revisiones relacionas con el embazado, aclaró NYDFS.

Surrogates have a right to obtain health and life insurance paid for by parents. Read #PressRelease:https://t.co/kaY4KDoHZ7

— NYDFS (@NYDFS) February 15, 2021