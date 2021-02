Senador por Texas viajó a Cancún mientras el estado pasa por una tormenta invernal

Ted Cruz, senador republicano por Texas, ha realizado un viaje a Cancún, Quintana Roo, según videos y fotos virales que se han hecho publicas en las redes sociales, mientras que el estado atraviesa por una histórica tormenta invernal que se ha cobrado la vida de más de 20 personas.

Cruz se fue con su familia en un viaje planificado el miércoles por la tarde y para este jueves, ya se encontraba de regreso en Estados Unidos luego de que sus imágenes se convirtieran en tendencia en la red social Twitter.

En vista de que la oficina de Cruz no quiso revelar nada con respecto al viaje, la aerolínea estadounidense United Airlines, fue quien informó que su vuelo estaba programado para regresar el sábado y no este jueves.

En una declaración, Cruz comunicó que solo acompañaría a su hija y sus amigas.

Guess which US Senator from Texas flew to Cancun while the state was freezing to death and having to boil water? pic.twitter.com/fNY00EmMMR

— Gene Wu (@GeneforTexas) February 18, 2021