California supera las 50,000 muertes a causa del COVID-19

California suma una cifra total de 50,890 muertes por COVID-19 hasta el día miércoles, según el conteo independiente de La Universidad Johns Hopkins, de las cuales solo 806 son en el condado de Los Ángeles, en donde hubo un aumento repentino de otoño e invierno.

El recuento se produce justo cuando los nuevos casos de contagios diarios y las muertes por COVID-19 han estado disminuyendo en el estado durante las últimas semanas, aunque los científicos se encuentran preocupados por la propagación de las variantes del virus, en vista de que son más contagiosas y quizás más letales.

California COVID-19, By The Numbers:

🔹 Confirmed cases to date: 3,455,361

🔹 Note: Numbers may not represent true day-over-day change as reporting of test results can be delayed

More information at https://t.co/TLLUGwPGY7. pic.twitter.com/PZeN0tWo4V

— CA Public Health (@CAPublicHealth) February 24, 2021