Trabajadores hoteleros de Chicago despedidos por la pandemia quieren ser recontratados

María Ruiz ha solicitado trabajo en varias compañías desde que perdió su empleo como mesera de banquetes en el Swissotel del centro de Chicago. No ha tenido éxito y ella piensa que probablemente se deba a su edad: ya tiene 50 años.

La mujer empezó limpiando cuartos en ese hotel y después fue transferida al departamento de banquetes en el que trabajó como mesera por 24 años. Desde el 7 de marzo de 2020, a causa del cierre de actividades causado la pandemia de covid-19, dejó de trabajar allí y ya casi va cumplir un año desempleada, dice.

Ruiz está atrasada con los pagos de la hipoteca de su casa, es madre soltera y vive con su padre de 83 años.

La situación que enfrenta ella y sus compañeras de trabajo es difícil y estresante por lo que alza su voz para que aprueben una ordenanza que reconoce su derecho de regresar al trabajo. “Queremos que nos respeten el derecho de regresar a trabajar. No ahorita, porque entendemos que no hay trabajo. Pero cuando regresen los ‘guests’, que nos regresen nuestro trabajo, sería lo justo”, dijo Ruiz con voz entrecortada.

Actualmente hay una propuesta de ordenanza en Chicago que requeriría que los propietarios de hoteles ofrezcan primero a los trabajadores despedidos sus antiguos trabajos antes de contratar un reemplazo.

Ruiz, inmigrante mexicana, pide a los concejales y a la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot que den luz verde a esa iniciativa. “Pedimos a los concejales y a la alcaldesa Lightfoot ayuda, no tenemos a nadie más que nos defienda, somos personas mayores de 50 años, otros tienen 60 años, no tenemos apoyo más que de ustedes que son los que dirigen esta ciudad”.

El caso de Ruiz es similar al de miles de trabajadores del campo hotelero, sector que casi va a cumplir un año de labores paralizadas o sustancialmente reducidas. Ello dicen que los beneficios de desempleo no son suficientes y que las oportunidades de trabajo son mínimas ahora con la pandemia.

El golpe de la pandemia a la industria hotelera en Chicago ha sido devastador, dicen sus trabajadores despedidos, quienes luchan para que sus empleadores les ofrezcan sus antiguos empleos antes de contratar nuevo personal.

La propuesta de ordenanza sobre el derecho a regresar al trabajo de los trabajadores hoteleros fue introducida en noviembre de 2020 por el concejal del Distrito 14 Ed Burke y el concejal del Distrito 15 Raymond López, quien dijo a La Raza que la iniciativa se encuentra actualmente en el Comité de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Ayuntamiento.

López y sus colegas en el Concilio Municipal trabajan para tratar de asegurar que los trabajadores despedidos regresen a sus antiguos trabajos en los hoteles. “Continúo trabajando con todos los miembros de la industria hotelera para tratar de encontrar puntos en común, basándose en el hecho de que hay una cosa que todas las partes quieren: un regreso seguro del turismo y de los huéspedes de hoteles a la ciudad de Chicago “, dijo a La Raza el concejal del Distrito 15.

Además, el sindicato Unite Here Local 1, que representa a trabajadores de hoteles, presiona para que se apruebe en el Ayuntamiento una ordenanza que proteja el derecho de regresar al trabajo a fin de que estos trabajadores de hoteles despedidos, conforme mejore la situación económica de esas empresas, recuperen sus empleos en lugar de que se contrate a nuevo personal.

El sindicato busca que se asegure que trabajadores que han invertido años de servicio en el hotel donde fueron empleados tengan prioridad para que recuperen sus trabajos.

Al menos 62 hoteles de Chicago despidieron a sus empleados desde el inicio de la pandemia, según el Departamento de Comercio y Oportunidad Económica de Illinois.

A diciembre de 2020, la industria hotelera perdió 498,000 empleos y las mujeres fueron desmedidamente afectadas en un 56.6%.

Los empleados de las industrias hoteleras en Chicago son en su mayoría personas de color, muchas de ellas inmigrantes latinos y un gran porcentaje son mujeres.

En marzo próximo estos empleados cumplen un año de haber sido despedidos de sus lugares de trabajo, por lo que ahora luchan porque esta propuesta de ordenanza sea aprobada y puedan recuperar su empleo.

“Es crítica la situación. Imagínate, un año sin trabajo, lo poco de los ahorros que tenía ya se me acabaron. Estoy atrasada en los pagos de mi casa, estoy preocupada, no quiero perder mi casa, se ve que no se van arreglar las cosas pronto, es mucho estrés, no es fácil, no ha sido fácil”, dijo llorando Teresa Hernández, mesera de 59 años quien también laboró para el Swissotel del centro de Chicago por 20 años.

Hernández menciona que con 59 años es difícil que la contraten en otro lugar y más complicado en medio de una pandemia. Como perdió sus beneficios laborales al ser despedida no tiene seguro médico y dice que se cuida comiendo lo más saludable posible porque le da miedo enfermarse. “Buscamos que cuando los huéspedes regresen a los hoteles, nosotros podamos regresar a nuestro trabajo como estábamos antes, es todo lo que pedimos, queremos que nos ayuden a pasar esta ordenanza”.

Ruiz y Hernández temen que las grandes empresas hoteleras se valgan de la crisis de la pandemia para contratar personal nuevo para pagarles menos y no volver a contratar a sus antiguos empleados, puesto que estos gozaban de antigüedad y buenos beneficios. “Somos personas que tenemos bastante tiempo allí, tengo compañeros que empezaron a trabajar cuando abrieron el hotel, ya tienen como más de 32 años de labor”, dijo Hernández.

¿Qué dicen los propietarios de hoteles?

Los propietarios de hoteles, que generan fuertes ingresos fiscales a la ciudad, dicen que ellos también están luchando por sobrevivir en medio de la pandemia y que esa ordenanza dificultaría las cosas.

La Raza contactó al Swissotel Chicago para conocer su posición con respecto a la iniciativa de ordenanza y para saber si sus empleados despedidos volverán a sus antiguos puestos de trabajo cuando empiecen a contratar personal, pero no se obtuvo respuesta.

Por su parte, Michael Jacobson, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Alojamientos de Illinois (IHLA), entidad que representa a los propietarios de hoteles, dijo en una declaración dirigida a La Raza: “Los hoteleros y sus empleados están de acuerdo en que debemos hacer que nuestros trabajadores vuelvan a trabajar lo antes posible. Con una asombrosa caída en la demanda de habitaciones de 77% desde hace un año, pasar por más obstáculos regulatorios y de papeleo no va a impulsar repentinamente la economía y traer de vuelta los empleos en el sector hotelero. En cambio, debemos concentrarnos en trabajar juntos para promover dos de las principales prioridades de la industria: vacunar a nuestros trabajadores y poder reanudar de manera segura reuniones y eventos más grandes dentro de nuestros hoteles”.

Jacobson dijo también que a medida que se empiezan a recuperar del peor año registrado debido a la pandemia, los hoteleros “están ansiosos de volver a contratar a sus empleados lo antes posible” y consideró “que está ordenanza sólo dificultará ese objetivo”.

