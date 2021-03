Clima severo con fuertes tornados amenazan en el sur de EE.UU.

El clima severo regresará en todo el sur de Estados Unidos este jueves, en donde muchos lugares experimentarán tornados de larga duración como los de la semana pasada.

“Un posible estallido de tormentas severas que incluyen tornados fuertes, granizo grande y vientos dañinos existirá el jueves por la tarde hasta la noche y la mañana siguiente en una parte del valle bajo del Mississippi y los estados del sureste”, informó el Centro de Predicción de Tormentas (SPC).

For Thursday, March 25, there is an Enhanced risk for severe weather forecast for parts of the lower Mississippi Valley into the Mid-South. All severe hazards will be possible, including a risk for strong tornadoes. See more details and future updates at https://t.co/cpnLqiKdeW pic.twitter.com/A9FKMYPD4E

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) March 23, 2021