Aprueban ordenanza que da a empleados de hoteles de Chicago despedidos por la pandemia la opción de recuperar su trabajo

Enterarse que perdió su empleo fue para María Delgado como si le hubieran echado un balde de agua fría, contó a La Raza la mujer de 61 años. Delgado trabajó limpiando cuartos del Hotel Marriot de la Avenida Michigan en el centro de Chicago por 16 años. “Cuando me llamaron por teléfono y me dijeron ‘María estás despedida del trabajo’ dije cómo es posible, me puse a llorar, qué podía hacer. Les dije que no era justo en medio de esta pandemia”.

Delgado dijo que se requirieron varios meses de lucha para lograr que una ordenanza que les permitiera regresar a sus empleos fuera aprobada. Ahora ella tiene la esperanza de recuperar su trabajo en el que laboró por más de una década. “Soy una persona mayor, tengo 61 años y, para mí, si esa ordenanza no se hubiera firmado yo no hubiera tenido esa oportunidad como otras personas más jóvenes para conseguir trabajo”.

Los trabajadores del campo hotelero de Chicago despedidos debido al cierre de actividades a causa de la pandemia de covid-19 dicen estar listos para regresar a sus puestos de trabajo, y más ahora que hay una ley municipal que los protege, la cual fue firmada por la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot el pasado 25 de junio.

La ordenanza sobre el ‘Derecho de los Trabajadores de Hotel de Chicago a Regresar al Trabajo’ presentada por Lightfoot y patrocinada por el concejal del Distrito 15 Raymond López junto con el respaldo de otros concejales y el apoyo de líderes sindicales de Unite Here Local 1, requiere que a medida que los huéspedes regresen y los hoteles aumenten su personal, se les ofrezca a los empleados despedidos sus puestos anteriores u otros puestos para los que estén calificados antes de contratar trabajadores de reemplazo.

“Esta ordenanza brindará un alivio muy necesario a nuestros trabajadores de hotel y les recordará que son fundamentales, no solo para la recuperación de nuestra ciudad sino también para la prosperidad a largo plazo”, dijo la alcaldesa Lightfoot.

De acuerdo a la ordenanza, los trabajadores de hotel estarían calificados para un puesto de trabajo si anteriormente ocupaban el mismo puesto. También estarían calificados para un puesto similar u otro en el mismo departamento o división y se les ha de ofrecer la misma capacitación que recibiría un empleado recién contratado.

En caso de que haya más de un trabajador hotelero calificado para un puesto, al trabajador con mayor antigüedad se le daría la posición.

Las oportunidades de empleo deberán ser notificadas al trabajador del hotel a través de correo postal, correo electrónico y mensaje de texto y a los que se les dé una oferta de trabajo tienen cinco días hábiles para aceptar o rechazar la misma. Y los trabajadores también pueden solicitar el cumplimiento de esta ordenanza a través de una acción civil después de notificar a sus hoteles y dar un lapso de 15 días para que el hotel solucione cualquier presunta violación, según la ordenanza.

‘Estoy lista para trabajar en cuanto me llamen’

Después de trabajar en la cocina y en la cafetería de los empleados del Hotel Four Season de Chicago por 18 años, Erika Hernández, de 46 años, se compró su casa en el barrio de Humboldt Park el año pasado, sin saber que después se quedaría sin trabajo debido a la pandemia del covid-19. “Fue triste, muchos años trabajando para esta empresa y que de repente te digan que ya no tienes trabajo. Estuve meses tratando de asimilar eso, estuve en el desempleo. Gracias a Dios me pude ayudar un poco”.

Para Hernández ha sido más de un año de estrés ya que está sin trabajo, tiene que pagar la hipoteca de su casa y mantener a sus tres hijos, pero dice que con la aprobación de la ordenanza guarda la esperanza de recuperar su empleo en el hotel. “Estoy lista para trabajar en cuanto me llamen”.

Al menos 62 hoteles de Chicago despidieron a más de 12,000 empleados durante la pandemia, según datos del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois.

“Hoy en día, miles de trabajadores de hoteles que perdieron sus trabajos por causas ajenas a ellos pueden estar tranquilos al saber que cuando los huéspedes regresen a sus hoteles podrán volver al trabajo”, dijo Karen Kent, presidenta del sindicato Unite Here Local 1.

Las mujeres han sido las que han soportado la peor parte del impacto económico de la pandemia, por lo que se necesitarían 13 meses consecutivos de ganancias laborales al nivel de mayo para recuperar los casi 4.2 millones de empleos netos que han perdido desde febrero de 2020, según un informe del National Women’s Law Center de junio de 2021.

Asesoría laboral

Con el propósito de que los trabajadores hoteleros de Chicago despedidos por la pandemia conozcan sus derechos bajo la nueva ordenanza, se llevará a cabo una sesión de capacitación organizada por Unite Here Local 1, este jueves 8 de julio. Para participar deberá registrarse enviando un mensaje de texto con la palabra COMEBACK al 877-877 o ingresando a la liga: www.unitehere1.org/comeback.

La línea directa de texto COMEBACK al 877877 es un recurso para cualquier trabajador de hotel de Chicago con o sin sindicato que desee obtener información sobre sus derechos en cuanto a la ordenanza aprobada.

La ordenanza entró en vigor el 25 de junio de 2021 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

