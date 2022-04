Habrá feria de trabajo en el Navy Pier el martes

Chicago.- Después de que muchas empresas despidieron o dejaron de contratar personal debido a la pandemia de covid-19 ahora es el tiempo en el que comienzan a ocupar empleados para la temporada de verano 2022.

Aliste su currículum vitae que varias empresas en el Navy Pier estarán seleccionando candidatos para sus diferentes posiciones.

La feria de trabajo en Navy Pier se llevará a cabo en el Grand Ballroom de 11 am a 7 pm, el martes. No olvide traer varias copias de un currículum vitae impreso y esté preparado para la entrevista.

El director administrativo y de equidad, Arnaldo “Arnie” Rivera dijo: “Estamos entusiasmados con las posibilidades de 2022”.

La primavera pasada el Nay Pier reabrió, pero sólo con un 70% de asistencia en comparación con los tiempos anteriores a covid-19 que inició en 2020.

Rivera dijo que el mayor desafío este verano será tratar de operar al 100% de su capacidad “sabiendo que todavía nos estamos recuperando como todos los demás”.

A fin de llenar los cientos de puestos disponibles, Navy Pier está organizando una feria de trabajo el martes, tanto para trabajos de tiempo completo como de temporada, informó CBS2.

Necesitan personal para cubrir las posiciones de cocineros, personal para servir helados y dulces, chocolatería, por mencionar algunos.

Entre las empresas que están contratando este año incluyen:

America’s Dog

Aramark

City Experiences

Harry Caray’s Tavern

Kilwin’s

Making History

McDonald’s

Margaritaville

Navy Pier Store

Completely Nuts

Fifth Third Bank

Garrett Popcorn

Giordano’s

Offshore Rooftop

Oh Yes Chicago

Potbelly

Tea Pot Brew Bakery

The Municipal Store

Tiny Tavern

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.