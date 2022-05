Advierten sobre una serie de robos a punta de pistola en el norte de Chicago

Chicago.- Los estudiantes de la Universidad Loyola están bajo alerta debido a una serie de robos a punta de pistola en barrios al norte de Chicago.

La policía emitió el lunes una alerta comunitaria sobre una nueva ola de robos a mano armada desde Rogers Park hasta Lakeview, tres de los cuales estaban dirigidos a estudiantes de la Universidad de Loyola.

En cada incidente, tres agresores masculinos se acercan a las víctimas, las rodean a punta de pistola y exigen sus pertenencias, indicaron las autoridades.

Los presuntos ladrones toman por la fuerza teléfonos celulares, relojes, carteras, llaves, vehículos y exigen los códigos de acceso a los teléfonos, dijo la policía.

Los robos ocurrieron en los siguientes horarios y lugares:

En la cuadra 1000 oeste de la avenida Columbia, el domingo 1:38 am.

En la cuadra 6500 norte de la avenida Glenwood, el domingo a la 1:47 am.

En la cuadra 1400 oeste de la avenida Birchwood, el domingo a las 2 am.

En la cuadra 5600 norte de la calle Mozart, el domingo a las 2:30 am.

En la cuadra 3800 norte de la avenida Pine Grove, el domingo a las 11:35 pm.

En la cuadra 1100 oeste de la avenida Farwell, el lunes a las 23:45 pm.

En la cuadra 1100 oeste de la calle Grace, el lunes a la 1:20 am.

Los sospechosos se describen como tres hombres afroamericanos de entre 16 y 25 años. Uno de ellos mide aproximadamente 5 pies y 9 pulgadas de alto y se lo vio con una máscara facial naranja, una sudadera con capucha azul y pantalones negros. Mientras que, el segundo mide unos 5 pies de altura y fue visto con una máscara facial azul, una sudadera con capucha negra y pantalones negros. Se desconoce la estatura del tercer sospechoso que vestía una sudadera con capucha naranja.

Según las autoridades, los sospechosos están usando un SUV blanco y un sedán oscuro de cuatro puertas.

No se reportaron heridos en ninguno de los robos.

Cualquier persona con información comuníquese con los detectives del área al teléfono (312) 744-8263.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.