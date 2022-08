Algunos vecinos se oponen a festivales de música en Douglass Park de Chicago

Silvia Estudillo dice que un festival de música arruinó sus planes de una comida familiar al aire libre en Douglass Park.

Estudillo dijo, en entrevista con La Raza, que con frecuencia acude a ese parque porque le queda cerca de su casa por lo que llega hasta ese lugar caminando con sus hijos de 9, 10 y 15 años. “Veníamos a hacer una carne, pero no pudimos porque ya estaban cercando el parque. Me dijeron que no podía hacer nada ahí, que no estaba permitido. Nos fuimos y lo tuvimos que hacer afuera de la casa donde están los carros”.

Para Estudillo no está bien que se realicen festivales tan seguido en el parque Douglass porque los vecinos y los niños no pueden disfrutar de las áreas verdes.

Y es que la temporada veraniega en Chicago viene acompañada de una serie de conciertos. Para algunos residentes es una buena oportunidad de pasarla bien entre amigos, pero para otros es una situación tediosa y molesta sobre todo cuando, se quejan, no pueden utilizar el parque del barrio porque casi siempre está ocupado para festivales musicales. Al menos eso aseguran personas que acuden al Douglass Park en el área de North Lawndale, al oeste de la ciudad.

Algunos vecinos sienten que los organizadores de los festivales no consideran sus opiniones y los excluyen. Por eso a ellos les molesta cómo se planifican los festivales de música en ese parque.

Un joven de 25 años residente de North Lawndale, quien prefirió mantenerse en el anonimato, dijo a La Raza que va al parque todos los días con su perro y que no está de acuerdo con los festivales en Douglass Park porque, según él, su realización no incluye la opinión de los residentes del área. “Los festivales bloquean el acceso de los vecinos al parque los meses de junio, julio y septiembre. Dicen que traen empleos y dinero a la comunidad. No lo creo, necesitamos comprobar lo que ellos dicen”.

El mensaje de los vecinos inconformes es claro: quieren usar los espacios verdes del Douglass Park sin limitaciones y no quieren que festivales privados con fines de lucro estén en un parque público.

En Douglass Park se han llevado a cabo dos de sus tres festivales en lo que va de este verano, Summer Smash y Heatwave, y el último será Riot Fest, que se realizará del viernes 16 al domingo 18 de septiembre.

Riot Fest tenía su sede en el barrio de Humboldt Park hasta que la comunidad se movilizó junto al concejal del Distrito 26, Roberto Maldonado, para cancelar de manera definitiva la realización de ese festival de ese vecindario en 2015.

Así, desde hace siete años, la casa de Riot Fest es Douglass Park.

Mensajes en una banca del Douglass Park de Chicago expresan oposición a que se realicen festivales musicales allí. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Otras de las molestias que vecinos que viven cerca del Douglass Park experimentan durante los festivales musicales anuales de verano con boleto son, según testimonios, el ruido, la falta de estacionamiento, la reducción de espacios verdes y el deterioro del césped después de los conciertos.

Mientras ocurren los festivales los vecinos se ven obligados a ir a otros parques lejos de sus casas por varios días porque no pueden usar las canchas de fútbol, los juegos infantiles ni las áreas verdes del Douglass Park, ya que toma tiempo montar y desmontar los escenarios además de limpiar y reparar los daños.

Los defensores de los festivales y sus organizadores señalan que estos eventos aportan dinero a la comunidad, regalan cientos de boletos, contratan trabajadores locales para el festival, apoyan programas juveniles e iniciativas de limpieza, entre otras contribuciones.

Carlos Gómez sí está de acuerdo con los festivales en el parque, especialmente en el verano cuando la gente más disfruta el salir a las calles. “Estos son festivales temporales, asiste el que quiere después de que termina, se ordena y se limpia, hay trabajadores para eso”, menciona.

Aunque Jimena Muñoz está de acuerdo en que se celebren esos festivales de música porque, dice, traen alegría a la gente, es consciente de que hay personas mayores y pacientes de los hospitales cercanos que requieren silencio.

La Raza contactó al Distrito de Parques de Chicago para recibir algún comentario sobre el descontento de los vecinos de North Lawndale y La Villita, que son los que más acuden al Douglass Park por su cercanía a sus hogares, pero al cierre no obtuvimos respuesta.

Sin embargo, en un comunicado dirigido a la prensa, Michele Lemons, portavoz del Distrito de Parques de Chicago, indicó entre, otras cosas, que su agencia trabaja en estrecha colaboración con los organizadores de eventos para que los festivales tengan “un impacto mínimo en la comunidad circundante y el uso diario del parque”.

Tres festivales de música anuales con boleto se llevan a cabo en el Douglas Park en North Lawndale, al oeste de Chicago. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Recolectan firmas

Hay en Internet una petición con más de 1,200 firmas de residentes del área (https://actionnetwork.org/petitions/nomegafests) que buscan que el Distrito de Parques de Chicago y la alcaldesa Lori Lightfoot detengan los festivales en Douglass Park.

Irma Morales, fundadora de Únete La Villita, dijo que se han estado recolectando firmas y testimonios de las personas que viven cerca y frecuentan el Douglass Park. “También hemos hablado con el Distrito de Parques, hemos hablado con el Departamento de Policía, se ha documentado todo… Iniciamos unas reuniones en el Douglass y la comunidad está respondiendo…”.

—

