Arranca festival Riot Fest en Douglass Park pese a descontento del algunos vecinos de La Villita y North Lawndale

Chicago.- A pesar de protestas de algunos vecinos de las áreas de La Villita y North Lawndale en Chicago, el controvertido festival de música Riot Fest empieza en Douglass Park el viernes y culmina el domingo por la noche.

Los vecinos dicen que quieren que el festival anual se traslade a otro lugar y si una propuesta se aprueba esto podría ser una realidad en el futuro.

La propuesta del Distrito de Parques de Chicago dificultará que los festivales que albergan a más de 10,000 personas ocupen espacios públicos.

Riot Fest ha estado en Douglass Park en el vecindario de North Lawndale al oeste de Chicago durante seis años. Anteriormente se celebraba dicho festival en Humboldt Park hasta que por presión de la comunidad debido a $182,000 en daños a los campos en ese parque, es que fue movido en 2015 a Douglass Park.

Este año, Riot Fest cambió la ubicación de su entrada a fin de mitigar los problemas de tráfico.

“Es ofensivo que a nuestros jóvenes afroamericanos y latinos se les diga que no son bienvenidos en esta ciudad y otras personas con dinero son más que bienvenidas para venir y destruir nuestros parques públicos”, dijo Elvia Rodríguez Ochoa de Friends of the Parks.

Durante semanas, la gente se ha quejado de Riot Fest y su uso de Douglass Park. “Este es un parque público. Este es un bien público”, dijo Rodríguez Ochoa “y el público que vive aquí no tiene acceso a él durante este tiempo”.

A Friends of the Parks le gustaría que Douglass Park fuera más público y menos festivo. Y la organización podría conseguir su deseo. “Existe la posibilidad de crear un espacio permanente para estos festivales”, dijo Rodríguez Ochoa.

La Junta del Distrito de Parques tiene una nueva propuesta, que requeriría la aprobación de la junta para eventos tan grandes como Riot Fest. También haría que los anfitriones como Riot Fest se comprometieran con las comunidades circundantes a donde se establezca el festival.

No todos los vecinos se oponen al festival Riot Fest. Sabrina Pope vive junto al parque. “Nunca tuve un problema con eso”, dijo. “Simplemente, como familia en este edificio, este es un edificio familiar, nos reunimos y lo disfrutamos”.

Por su parte, un representante de Riot Fest dijo que consideran a Douglass Park su hogar. Los voceros que ayudaron a Riot Fest dieron a cientos de vecinos boletos de cortesía y lanzaron una guía del vecindario para promover los negocios locales.

El festival continúa hasta el domingo en Douglass Park y luego comienza la etapa de limpieza, informó CBS2 Chicago.

