Comunidad inmigrante se moviliza para promover el voto en Illinois

A unos días de que las elecciones intermedias del 8 de noviembre, organizaciones inmigrantes están intensificando esfuerzos para movilizar a los votantes Illinois.

Inmigrantes latinos, africanos y asiáticos se han unido en la campaña ‘Get Out The Vote’, liderada por la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), cuyo propósito es alentar a los residentes de Illinois a ejercer su derecho al voto en los próximos comicios.

Voluntarios de organizaciones en Chicago y suburbios están participando activamente en la campaña tocando puertas, haciendo llamadas telefónicas y hablando con potenciales votantes sobre temas como los derechos de los inmigrantes, los derechos de los trabajadores y la equidad racial e instándolos a que salgan a votar.

Organizaciones pro inmigrantes locales realizaron una conferencia y mitin en días recientes para hablar sobre la campaña ‘Get Out The Vote’ en Plaza Federal en el centro de Chicago.

Temas como la atención médica, la equidad económica y el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) son una prioridad para comunidades inmigrantes en todo el estado, según miembros del Proyecto Democracia de ICIRR que, con 17 organizaciones aliadas, trabaja para obtener el voto en las comunidades.

María Vega es una de 18 becarios del Proyecto Democracia de ICIRR cuyo enfoque es ayudar al registro y movilización de votantes inmigrantes de Chicago y suburbios. “Siempre he estado involucrada en la comunidad porque me gusta ayudar a las personas”, mencionó.

Vega, voluntaria con Chicago Workers Collaborative, tiene dos meses registrando votantes y alentando a las personas que pocas veces salen a votar. Ella y su esposo son mexicanos y residen en el suburbio de Elgin con sus cuatro hijas desde hace 16 años. “He involucrado a mis hijas y a otros miembros de mi familia en este proyecto porque es sumamente importante para nosotros y me siento muy feliz de ayudar a las personas, amo ayudar a mi comunidad”.

Vega y otros voluntarios han registrado en Elgin y suburbios aledaños a unos 1,000 nuevos votantes y dice que estarán tocando 10,000 puertas para movilizar a más votantes para que vayan a las urnas.

Durante la conferencia de prensa en Plaza Federal, Vega explicó que cuando tocan puertas hablan a las personas sobre la importancia del voto. “No solamente es un trabajo para mí, esto afecta mi vida, la vida de mi familia, la vida de todas las personas en Illinois, esta es una parte clave de cómo ganamos un estado que cuida a todos sus residentes”.

ICIRR y sus becarios del Proyecto Democracia han registrado más de 33, 000 nuevos votantes en 2022. Ahora buscan contactar a 230,000 votantes, lo que incluye nuevos y antiguos electores que se registraron en años anteriores, con el fin de instarlos a que voten en estas elecciones.

Las elecciones intermedias se realizarán el martes 8 de noviembre de 2022 en Illinois y en todo el país.

Entre los cargos que se disputan en los próximos comicios están los puestos de gobernador de Illinois, procurador general de Illinois, secretario de Estado de Illinois, tesorero de Illinois, contralor de Illinois, presidente de la Junta de Comisionados, alguacil del Condado de Cook, tesorero del Condado de Cook, asesor del Condado de Cook y jueces locales. También un escaño de senador federal y los de congresistas, en especial los de representante federal de los distritos 3 y 4 de Illinois, que tienen amplias poblaciones hispanas.

Enmienda a la Constitución de Illinois

Los electores también han de tener en cuenta que hay una pregunta en la papeleta electoral sobre la Enmienda Constitucional sobre los Derechos de los Trabajadores de Illinois. Con su voto sí o no, usted aprobará o rechazará una enmienda a la Constitución de Illinois que permitiría a los trabajadores el derecho a organizarse y afiliarse libremente a un sindicato, negociar colectivamente condiciones laborales, salarios, horarios, seguridad en el empleo y más.

Trabajan para sacar el voto

En Southwest Suburban Immigrant Project (SSIP), los organizadores y voluntarios en estas elecciones están enfocando su trabajo en los suburbios del suroeste. Por ejemplo, en los condados de Will y Dupage, donde la población migrante ha crecido bastante en los últimos años.

En el Censo de 2020, los organizadores de SSIP constataron que la comunidad latina había crecido de modo importante. En el suburbio de Bolingbrook, la población latina llegó al 26%, lo que significa que 1 de cada 4 residentes del área de Bolingbrook son latinos. Y en Romeoville, 1 de cada 3 residentes son latinos, señaló Elizabeth Cervantes, cofundadora y directora de organización con Southwest Suburban Immigrant Project. “Para nosotros estos números representan una comunidad bastante fuerte, por eso es que nos estamos dedicando a tocar puertas y a hacer llamadas telefónicas para platicar con las personas sobre su plan para salir a votar”.

Elizabeth Cervantes dijo que cuando han estado tocando puertas y registrando para votar, lo primero que preguntaban a las personas es si sabían que hay una elección el 8 de noviembre: “muchas personas ni quiera estaban al tanto de que había una elección de medio término o mucho menos cuál es el día o qué está en la boleta”.

Durante la campaña, los organizadores y voluntarios de SSIP –una de varias organizaciones que forman parte del Proyecto Democracia de ICIRR– han ido a supermercados locales y mercados de pulgas para registrar y hablar sobre la importancia de salir a votar.

“Poníamos mesitas, platicábamos con la gente en esos lugares cuando salían de compras y también estuvimos participando en las escuelas a través de los días de registro para sus niños en agosto para registrar nuevos electores”, explicó Cervantes.

Los voluntarios de SSIP han registrado a 450 nuevos electores entre agosto y los primeros días de octubre.

Según Cervantes, de este grupo de 25 voluntarios de su organización, que participan activamente en la campaña tocando puertas y platicando con la gente, al menos la mitad son beneficiarios de DACA o indocumentados. “Este es el poder que vemos a través de este proyecto, que todos nos podemos unir o todos podemos tener una participación cívica sin importar nuestro estatus migratorio”.

Las elecciones primarias en junio fueron las primeras en la historia del condado de Will en que se ofreció la boleta en español. “Y esto fue como resultado de nuestro trabajo en el Censo de 2020 para comprobar que había una población que hablaba español bastante fuerte, anteriormente no se había provisto una boleta en español, esta fue una victoria enorme para nuestra comunidad en este condado”, destacó Cervantes. “Ese fue el segundo punto en las conversaciones con las personas de la comunidad, que ahora pueden votar en español y esto va a ser de nuevo el caso para el 8 de noviembre, las personas que prefieren el español van a poder votar en su idioma, si solicitan al momento de llegar a la urna una boleta en español”.

Sin embargo, Cervantes hace hincapié de que a veces la comunidad no está al tanto, no sabe que tiene esas opciones, “especialmente acá en el Condado de Will porque la información bicultural y bilingüe es mucho más limitada, por eso es que nos ha tocado trabajar mucho más a nosotros como voluntarios”.

