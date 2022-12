Continúa ola de robos en vecindarios al noroeste de Chicago

Chicago.- Residentes de tres vecindarios de Chicago han sido el blanco de ladrones cuyas horas predilectas para hurtar son al parecer en la madrugada.

Las autoridades advierten a las personas de robos a mano armada, los cuales han ocurrido con solo minutos de diferencia, en tres vecindarios al noroeste de la ciudad, el jueves.

Los robos ocurrieron en los vecindarios de Irving Park, Avondale y Logan Square.

Los tres sospechosos afroamericanos entre 25 y 30 años, mostraron pistolas y anunciaron un robo antes de tomar por la fuerza la pertenencia de la víctima y huir de la escena.

Horas y lugares de los incidentes:

Cuadra 3400 oeste de la avenida Armitage a la 1:21 am.

Cuadra 3600 oeste de la avenida Shakespeare a la 1:25 am.

Cuadra 3400 oeste Irving Park Road a la 1:39 am.

Cuadra 4000 oeste de la avenida Wellington a la 1:40 am.

Cuadra 3100 norte Pulaski Road entre las 2 y las 2:30 am.

Cuadra 4000 oeste de la avenida Fullerton a las 2:10 am.

La policía no dio descripciones físicas de los sospechosos.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.