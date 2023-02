Autoridades advierten a residentes sobre robos en viviendas en Englewood

Chicago.- La Policía de Chicago está advirtiendo a los residentes sobre robos en el barrio de Englewood al sur de la ciudad.

Los robos ocurrieron durante los meses de enero y febrero.

En cada incidente, los sospechosos ingresaban a la residencia a través de la puerta trasera o la ventana lateral para robar objetos de valor de la propiedad, según las autoridades.

Horas y lugares del incidente:

*Entre el 21 al 23 de enero, en la cuadra 5700 sur de la avenida Union, entre las 7:30 pm a 10:30 am.

*El 31 de enero, en la cuadra 5900 sur de la avenida Union, a las 9:56 am.

*El 01 de febrero, en la cuadra 700 oeste de la calle 59 th, entre la 1 am y las 7 am.

*El 17 de febrero, en la cuadra 5700 sur de la calle Green, entre las 7pm y las 11: 59 pm.

La policía no tenía ninguna descripción de los sospechosos.

Cualquier persona con información puede comunicarse con los detectives del área al (312)747-8382.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.