Padres latinos de CPS piden representación racial justa en la junta escolar de Chicago   

Padres de las Escuelas Públicas de Chicago están preocupados de que en el futuro no se aborden las necesidades específicas de las familias latinas por carecer de una representación justa en la junta escolar de la ciudad.

Hasta ahora, se han publicado dos borradores del mapa de la junta escolar electa de Chicago, pero padres y organizadores locales aseguran que no reflejan con precisión la población de estudiantes, que según dicen son de mayoría latina en las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por siglas en inglés).

Según defensores de la educación pública, el problema radica en que los mapas propuestos se basan en la población general de la ciudad y no en la cantidad de estudiantes de CPS.

El alumnado de las Escuelas Públicas de Chicago es 46.5% latino, 35.8% afroamericano y 11% blanco. Mientras que la población general de Chicago es 33% blanca, 29% afroamericana y 28.7% latina, según cifras de Chalkbeat Chicago.

Jessica Cañas, gerente de participación comunitaria en Kids First Chicago, dice que solo ciudadanos estadounidenses pueden postularse a la junta y votar por sus juntas escolares.

Cabe señalar que el 1 de julio es la fecha límite para que los legisladores aprueben el mapa para la elección de integrantes del organismo rector de la educación pública en la ciudad.

Las primeras elecciones de la junta escolar están programadas para noviembre de 2024.

Las Escuelas Públicas de Chicago han sido, hasta ahora, el único distrito de Illinois con una junta escolar designada por el alcalde. Pero esto pronto podría cambiar ya que la Junta de Educación de Chicago hará la transición a una junta híbrida con miembros electos y designados antes de transformarse en un organismo completamente electo en 2027.

Organizadores de Raise Your Hand for Illinois Public Education dicen que cuando la legislatura de Illinois publicó el segundo borrador de los distritos de la junta escolar programó una audiencia pública con menos de 24 horas de anticipación.

“Necesitamos un mapa que refleje las políticas progresistas y la demografía racial de CPS. Necesitamos más representación latina, que no sea a costa de perder distritos de mayoría afroamericana. Es necesario que haya aportes continuos de la comunidad: un aviso de 24 horas no es suficiente”, se lee en parte en un comunicado de dicha organización.

Mayra Sarabia, organizadora del Programa de Padres Mentores del Proyecto Organizador del Suroeste (SWOP, por sus siglas en inglés), dice que, si se usan los mapas hasta ahora propuestos, la junta escolar electa no reflejará la demografía de los estudiantes, ya que asegura que la mayoría ellos son latinos. “La mesa directiva no está representada de esa manera, inclusive menos representada que los afroamericanos, aunque los latinos sean mayoría”.

Sarabia enfatiza que hace falta educar más a los padres sobre la importancia de la junta escolar. “Creo que se necesita más información y énfasis en la importancia de por qué la comunidad latina debe involucrarse más en el proceso y para qué vean que sí necesitan más representación”.

Analizando los borradores

Jessica Cañas, de Kids First Chicago, hace hincapié en que lo que quieren los padres y las familias de CPS para la distribución de los distritos es que se use la demografía de los estudiantes de CPS en vez de la demografía de la ciudad de Chicago.

“Actualmente 47% de los estudiantes de CPS son latinos, pero solo 29% de la ciudad es latina y 11 % de los estudiantes de CPS son blancos, pero el 33 % de la población en Chicago es blanca. Entonces la idea es que usando la demografía de Chicago se va a representar más a la comunidad blanca y menos a la comunidad latina, y en los dos borradores que hicieron eso fue lo que pasó”, señala Cañas a La Raza.

Cañas añade que el primer borrador tenía 7 distritos de mayoría o pluralidad blanca, 7 mayoría o pluralidad afroamericana y 6 mayoría y pluralidad latina. “Cuando salió ese borrador, los padres dijeron que no es suficiente, no representa bien a la comunidad latina, tienen que volver hacer un mapa. Sacaron otro mapa que había cambiado el número de distritos, a la comunidad blanca le quitaron uno dejándola en 6 y le habían agregado un distrito a la comunidad latina”, detalla.

Cañas añade que en la superficie se miraba que los latinos habían logrado un distrito más, pero analizando los datos de raza de población de cada distrito, en la actualidad solo hay 5 distritos que son mayoría o pluralidad latina, “porque hay dos distritos que son casi igual en porcentaje de latinos y blancos en ese distrito”, señala Cañas. “Si uno toma en cuenta también que en estas elecciones no pueden participar los no ciudadanos, que hay un porcentaje grande de no ciudadanos en la comunidad latina en Chicago, esos distritos con casi el mismo porcentaje de gente blanca y latina cuando estamos hablando del poder del voto esos distritos se van a convertir en distritos de blancos con poder de voto blanco”.

Así, cuando se analizan esos datos hay 7 distritos de mayoría o pluralidad afroamericana, 6 de raza blanca, 5 latinos y 2 que pueden cambiar. Bajo ese análisis, el segundo borrador representa “peor” a la comunidad latina que el primero que hicieron, destaca Cañas.

Por su parte, Vanessa Espinoza, madre de CPS y residente de Back of the Yards, dice que hay varios aspectos en juego en estas elecciones por lo que, de mantenerse igual los borradores, esto podría impactar a la comunidad estudiantil latina. “Perderíamos la representación latina, el voto y la voz de nosotros. ¿Quién más puede saber las necesidades de mis hijos? Solo alguien que está como decimos ‘en el mismo barco’, otra población no conocería las necesidades de nuestra comunidad. Eso es lo que está en juego”.

Espinoza, integrante del grupo de trabajo de la junta de educación en Kids First Chicago, dice que elaboraron una encuesta en la que los padres determinaron varias prioridades para esta junta escolar electa: “Representación racial justa porque la representación importa; participación de los no ciudadanos, queremos que los padres puedan ser parte de la junta de educación; y que si no hay límite de gastos de campaña estas elecciones serán dominadas por el dinero. Cuando decimos representación racial justa significa que queremos más distritos que representen a la población de CPS”.

