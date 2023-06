Ladrones madrugan para robar en varios negocios de barrios al sur de Chicago

Chicago.- En el mes de junio, ladrones han robado en al menos cinco negocios y han atacado otros establecimientos en barrios al sur y suroeste de Chicago.

Los robos ocurrieron durante las primeras horas de la mañana en Chinatown, Bridgeport, Garfield Ridge y West Elsdon.

La Policía de Chicago dijo que en cada incidente, tres sospechosos lanzaban un objeto a través de la puerta de vidrio del negocio y tomaban objetos de valor del interior.

Los sospechosos fueron descritos como hombres afroamericanos de entre 5 pies a 9 pulgadas o 6 pies de altura, entre 18 y 35 años. Uno de los sospechosos vestía una sudadera con capucha negra, pantalones de chándal azules, zapatos deportivos rojos, otro sujeto vestía zapatos deportivos blancos y una sudadera negra.

Horas y lugares de cada incidente:

*El 9 de junio, en la cuadra 2100 S. China Place, a las 5:00 am.

*El 9 de junio, en la cuadra 900 W. 35th St., a las 5:15 am.

*El 9 de junio, en la cuadra 900 W. 31th St., a las 5:30 am.

*El 9 de junio, en la cuadra 4200 W. 55th St., a las 5:53 am.

*El 15 de junio, en la cuadra 4700 W. 63rd St., a las 5:16 am.

*El 17 de junio, en la cuadra 5200 S. Archer Ave., a las 4:30 am.

*El 17 de junio, en la cuadra 7100 W. Archer Ave. a las 4:56 am.

*El 17 de junio, en la cuadra 4300 W. 51st St. a las 4:20 am.

*El 17 de junio, en la cuadra 7000 S. Pulaski Ave. a las 4:30 am.

*El 17 de junio, en la cuadra 7000 S. Pulaski Ave. a las 2:33 am.

*El 18 de junio, en la cuadra 6800 S. Pulaski Ave. a las 4:06 am.

Si tiene información sobre los atracos debe comunicarse con los detectives del área al (312)747-8384.

—

