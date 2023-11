Bomberos de Chicago combaten un incendio masivo en un almacén del barrio de Back of the Yards

Chicago. – Un voraz incendio estalló en una planta de procesamiento de alimentos, el jueves por la mañana, en un barrio al suroeste de Chicago, informó el Departamento de Bomberos de Chicago (CFD).

Los equipos lucharon contra un incendio de tres alarmas que comenzó alrededor de las 8:30 am, en la estructura frontal del almacén de Evans Food Group ubicado en el 4118 S. Halsted St.en Back of the Yards, según los bomberos.

El fuego se extendió a varios edificios en la mitad delantera del complejo, dijo Jim McDonough, jefe del primer distrito de CFD.

No se reportaron heridos.

El viento hizo que el incendio fuera más difícil de apagar, según CFD.

Todas las personas fueron evacuadas del edificio de manera segura, según informó Jim McDonough.

La causa del incendio está bajo investigación.

Con información de Fox 32 Chicago y WGN

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.