Líderes comunitarios ayudan a migrantes a protegerse del frío de Chicago

Chicago. – Jacie Sanghil, una migrante que hasta hace unos días dormía a la intemperie, dijo que el frío es horrible y añadió que ella y sus hijas están más acostumbradas al calor de su país de origen.

Desde entonces los trasladaron a un refugio y dijeron que es algo por lo que están agradecidos.

Los migrantes de toda la ciudad como Jacie están sintiendo el impacto de las temperaturas gélidas a medida que el clima invernal llega a Chicago.

Muchos solicitantes de asilo, sin saber qué esperar, llegaron a la ciudad en sandalias y pantalones cortos, ellos agradecen a las organizaciones y voluntarios que les han proporcionado ropa de invierno.

No se puede decir lo mismo de las más de 1,300 personas que actualmente esperan colocación y las 1,198 personas que aguardan en los distritos policiales de Chicago.

Varios voluntarios y organizaciones han intervenido para ayudar a los migrantes, como New Life Centers.

“Hace mucho frío. No están acostumbrados a este clima. Los que están en las comisarías intentan quedarse en casa, ir a McDonalds o algo así para intentar mantenerse calientes. Desafortunadamente, no están preparados. Todo esto es nuevo para muchos de ellos”, dijo André Gordillo, director del Programa Nuevos Vecinos de New Life Centers.

El lunes, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) anunciaron planes para ayudar a sacar a los inmigrantes de las calles.

Los planes incluyen un sitio de refugio físico que funcionará en conjunto con un sitio de tienda de campaña propuesto en Brighton Park para ayudar a albergar a los inmigrantes en la ciudad.

Aún faltan semanas para el campamento de inmigrantes en Brighton Park, dicen las autoridades.

Según la Oficina de Manejo de Emergencias de Chicago (OEMC), ocho comisarías de policía han sido completamente desocupadas, lo que significa que ya no hay solicitantes de asilo esperando en las comisarías, pero todavía hay muchas personas esperando ser ubicadas en las comisarías de policía del área en toda la ciudad.

New Life Centers está colectando abrigos nuevos o usados, pero que estén en buen estado, para los inmigrantes recién llegados.

Con información de WGN

