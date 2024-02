Conductores de viajes compartidos en Chicago piden salario digno y mayor seguridad

Aracely Bock empezó a trabajar para la compañía Uber en 2019. Ella lo recuerda como una bendición, porque en ese tiempo su familia estaba en crisis y como conductora de viaje compartido pudo apoyar la economía de su hogar.

“No me sentía que estaba en peligro manejando por la ciudad, solamente era una oportunidad para servir”, mencionó Bock, quien ha sido misionera por más de dos décadas.

Bock dijo a La Raza que se necesita aprobar la Ordenanza de Seguridad y Salario Digno para Viajes Compartidos de Chicago para que los conductores puedan trabajar con mejor salario y mayor seguridad.

Ella dice que a veces no sabe quién se sube a su auto porque el pasajero no tiene que usar su nombre para movilizarse en Uber o Lyft, ya que algunas veces el servicio lo puede pedir y pagar cualquier persona, sea el amigo, la mamá o el tío. “Alguien puede comprar un celular y utilizar una tarjeta de débito, no tiene que usar el nombre de ellos para acceder a una cuenta de Uber”, explicó.

Bock dijo que, en los últimos meses, todo lo que está pasando con los conductores de esos servicios es horrible. Mencionó la muerte de la conductora de viaje compartido Adriana Arocha Duque, asesinada a tiros en el vecindario de Austin de Chicago el día después de Navidad.

“Uber es una compañía tan grande, pero no está cuidando a la gente que está haciendo posible este negocio”, comentó Bock.

Decenas de conductores de viajes compartidos exigen mayor seguridad y un salario justo, a medida que continúan siendo el blanco de ataques, robos y asesinatos a mano armada en Chicago.

El grupo está pidiendo al Ayuntamiento que se apruebe la Ordenanza de Seguridad y Salario Digno para Viajes Compartidos de Chicago, que busca aumentar los salarios de los conductores y brindarles mayor seguridad laboral.

La iniciativa es liderada por la Chicago Gig Alliance, una organización que lucha por mejores condiciones laborales para los conductores de viajes compartidos de empresas como Uber y Lyft, entre otras.

Por su parte, el concejal del Distrito 22, Mike Rodríguez, patrocina la ordenanza de participación justa de Chicago, la que, de obtener luz verde en el Concilio Municipal de Chicago, permitiría que las plataformas de viajes compartidos fueran más seguras y ayudaría a los conductores a ganar salarios predecibles.

Rodríguez dijo a La Raza que los conductores de Lyft y de Uber merecen más seguridad y mejores sueldos, por lo que se está luchando para que se apruebe una propuesta que les otorgue protecciones laborales.

“Vemos violencia contra los conductores de Lyft y de Uber, ellos merecen justicia. Hay varios concejales que están de acuerdo con pasar la ordenanza. Pero, como todo, tenemos que reunirnos, todavía estamos luchando para que se pueda pasar y traer justicia a los conductores y espero hacerlo lo más pronto posible”, señaló Rodríguez, quien es presidente del Comité de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Concilio Municipal de Chicago.

El 74% de los conductores de Illinois encuestados han experimentado amenazas, acoso o agresiones en el último año, cifra superior a lo que se ha informado a nivel nacional, según una investigación reciente del Centro de Organización Estratégica (SOC, por sus siglas en inglés), la Chicago Gig Alliance y The People’s Lobby.

Los conductores de viajes compartidos realizaron en días recientes una vigilia con velas frente al Ayuntamiento de Chicago. Quieren que se apruebe una ordenanza que permita un aumento de sus salarios y que los pasajeros proporcionen una identificación a través de las aplicaciones Uber y Lyft antes de iniciar el viaje. También brindaría a los conductores nuevas protecciones contra una desactivación injusta.

Durante la vigilia estos trabajadores, el concejal Rodríguez, los familiares de las víctimas y sus aliados recordaron a los conductores de Uber y Lyft que murieron en el trabajo.

Al menos siete conductores de viajes compartidos en Chicago fueron atacados violentamente y robados por sus pasajeros solo en enero de 2024. Dos de ellos perdieron la vida, según los organizadores de la vigilia.

“Esta epidemia de violencia contra los conductores ha empeorado tanto que el Departamento de Policía de Chicago publicó una alerta comunitaria solo para los conductores el mes pasado, porque los atacantes suelen ser nuestros propios pasajeros”, dijo Lori Simmons, conductora de Uber/Lyft y organizadora principal de la Chicago Gig Alliance.

La Chicago Gig Alliance es un proyecto de The People’s Lobby que está presionando por protecciones laborales y mejor pago para estos conductores. Esto desde que se redactó la iniciativa de la Ordenanza de Seguridad y Salario Digno de Viajes Compartidos en 2022.

Hasta el momento, la iniciativa tiene el apoyo de 30 concejales del Concilio Municipal de Chicago, según los organizadores.

La ola de robos y asesinatos preocupa a conductores de viajes compartidos, que luchan para que se apruebe una ordenanza en el Concilio Municipal de Chicago. (Cortesía Chicago Gig Alliance) Crédito: Cortesía

¿Qué dice Lyft y Uber?

En una declaración dirigida a La Raza, CJ Macklin, portavoz de Lyft, dijo ente otras cosas que “la seguridad es fundamental para Lyft. Contamos con un equipo de respuesta de seguridad dedicado las 24 horas del día, así como una asociación con ADT para ayudar en emergencias y trabajamos con organizaciones nacionales líderes para informar nuestras políticas de seguridad”.

CJ Macklin dijo que las desactivaciones justas son una cuestión importante, pero deben hacerse de una manera que no ponga en peligro la seguridad de los pasajeros en la plataforma. “Es por eso que hemos estado tomando medidas para mejorar la experiencia de desactivación para los conductores, brindándoles más información y, en los casos apropiados, un camino más claro a seguir”.

Macklin citó un estudio de ciudad de Chicago que muestra que el 93% de los conductores de vehículos públicos de pasajeros ganan entre $31 y $40 por hora de viaje. Añadió que Lyft sigue buscando formas para mejorar la experiencia de conducción y el martes 6 de febrero anunció que “los conductores ahora podrán ganar 70% o más de las tarifas de los pasajeros después de las tarifas externas cada semana”, se destacó en la declaración.

La Raza también contactó a la empresa Uber a fin de obtener un comentario o declaración sobre la propuesta, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Conductores piden se verifique la identificación de pasajeros

Saúl García, organizador con la Chicago Gig Alliance y conductor de Uber y Lyft, dijo que están pidiendo al alcalde Brandon Johnson, al concejal Rodríguez y al resto de concejales que pasen la iniciativa de ordenanza lo más pronto posible.

“Le pedimos al alcalde, Brandon Johnson, que apoye la ordenanza y que la saquen lo más pronto posible, para asegurar la vida de los conductores y también para que tengan un pago justo para los choferes que movemos la gente en Chicago”, dijo García a La Raza.

García, conductor de Uber y Lyft desde hace nueve años, dijo que Uber ha reducido el pago a los choferes. “Hace un año y medio pagaban el 75%, ahora están pagando 30 y 35%”.

“Lo que estamos pidiendo nosotros es que nos paguen $1.85 por milla y 65 centavos por minuto”, precisó el organizador.

Según García, existe mucha violencia contra los choferes de viajes compartidos. Dice que parte del problema es que los pasajeros no tienen que verificar su identidad para abrir una cuenta. “Puedes comprar una tarjeta prepagada, abrir una cuenta de teléfono y es todo lo que piden, no piden identificación, no sabemos quiénes son, no tienen fotos. Eso es lo que ha pasado con conductores que han matado y robado, la mayoría han sido personas con cuentas falsas, con cuentas no verificadas. Queremos que Uber y Lyft verifiquen la identificación de los pasajeros”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.