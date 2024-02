Elvira Arellano, destacada activista indocumentada de Chicago, es candidata al Senado de México

El Movimiento de Regeneración Nacional de México (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó en días recientes el proceso interno de insaculación para la selección de candidatos al Congreso de la Unión para las elecciones mexicanas del 2 de junio de 2024.

Este proceso se realizó el miércoles 21 de febrero y fue mediante tómbola o sorteo como se definieron las candidaturas por la vía plurinominal al Senado y la Cámara de Diputados.

La tómbola encabezada por el dirigente de Morena, Mario Delgado, fue llevada a cabo ante la presencia de un notario público con el propósito de garantizar la transparencia en las designaciones. Morena estableció que sara ser elegible a una candidatura al Senado se requiere ser miembro del Consejo Nacional del partido.

Los primeros que resultaron seleccionados candidatos plurinominales por Morena mediante sorteo fueron Omar García palomares, y María Villa Figueroa. También salió sorteado Américo Villarreal Santiago, hijo del exgobernador de Tamaulipas.

La activista proinmigrante de Chicago, Elvira Arellano, natural de Maravatío, Michoacán fue insaculada mediante el método de la tómbola y ocupa el puesto 22 en la lista de senadores plurinominales de Morena.

El proceso de insaculación rumbo a las elecciones de 2024, que fue transmitido a través de las redes sociales del partido Morena, fue calificado como un hecho inédito en la democracia mexicana por el propio líder nacional de esta fuerza política, según se informó en reportes de prensa.

El domingo 2 de junio de 2024 son las elecciones en México para elegir al sucesor del presidente López Obrador y además se renovará la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y numerosos cargos de gobernadores, alcaldes y legisladores locales.

La mexicana Elvira Arellano (der.), de 49 años, es una activista proinmigrante de Chicago que lucha por los derechos de los inmigrantes a nivel nacional. (Belhú Sanabria / La Raza)

‘Tenemos derecho a votar y ser votados’

Elvira Arellano es consejera nacional de Morena. Pero primero fue congresista interna de ese partido en Chicago.

“Para ser consejera primero se realizó lo que fue la selección de congresistas que compañeros militantes y simpatizantes tuvimos una elección en Chicago, donde nuestros amigos, aliados fueron a votar democráticamente y fue donde salimos seleccionados. Fui una de las mujeres más votadas aquí en Illinois y a nivel nacional. Después se llevó a cabo la selección para ser consejera y tuve todo el apoyo por parte de mis compañeros a nivel nacional, fui la más votada de las mujeres”, mencionó Arellano.

La pandemia de covid-19 trajo muchas cosas negativas, pero en cuanto a lo positivo, en la política, dio la oportunidad de poder participar de una manera híbrida, explicó Arellano a La Raza.

Al igual que otros compañeros, militantes y simpatizantes migrantes hicieron el proceso a través de la plataforma Zoom. “Esto con el fin de que todos pudiéramos tener participación, muchos de los compañeros no querían participar para ser congresistas de Morena internos, porque ni siquiera pensaban tampoco en ser consejeros por su condición migratoria”.

Arellano dijo que siempre ha estado luchando para que los mexicanos sean incluidos y “no solamente nos utilicen como acarreados, basándonos en nuestra Constitución tenemos derecho a votar y ser votados”.

Para ser consejera igual enfrentó desafíos por su condición migratoria, le decían que no participara por ser indocumentada. “Para ser consejera igual me enfrenté con tantas barreras y tantos muros como el de ‘Trump’ dentro del mismo movimiento, con compañeros porque decían que no participara por mi condición de indocumentada, porque dicen las reuniones son presenciales en México, uno tiene que ir a México”.

En cambio, para Elvira Arellano no es ningún impedimento ser indocumentada para participar en las reuniones virtuales y abogar por la causa de los inmigrantes mexicanos. “No tiene nada que ver el que uno sea indocumentado, sí he estado en las reuniones de consejeros, porque en las que han sido híbridas sí he participado, sí he llevado la voz de los millones de mexicanos que estamos aquí principalmente el tema que nosotros tenemos es de los indocumentados”.

La activista proinmigrante milita en Morena desde su fundación y enfatizó que el partido nació de los movimientos sociales. Esa es la esencia de Morena, señaló Arellano. “No podemos dejar de lado los movimientos sociales y el movimiento más importante que hay en Estados Unidos, que es el de los indocumentados. Nuestro presidente [López Obrador] ha dicho que primero son los pobres, aquellos que no han tenido justicia”. Y para ella, los que hasta ahora no reciben justicia en este lado de la frontera son los indocumentados.

Elvira Arellano fue deportada de Estados Unidos a México el 20 de agosto de 2007, tras luchar contra su deportación, permaneciendo refugiada en la iglesia Metodista Unida Adalberto en Humboldt Park por un año. Después de haber sido deportada reingresó a Estados Unidos en 2014, ya que las autoridades le permitieron permanecer en el país hasta que se decida su caso. Arellano está bajo el proceso de solicitud de asilo.

“Tengo un permiso de trabajo temporal, pero en cualquier momento puedo perder todo ese beneficio, pero tenemos que luchar por aquellos que no lo tienen, de esa manera vamos a lograr justicia para todos”, dijo la michoacana, madre de dos hijos.

Arellano dijo que obtuvo una beca y está estudiando derecho en la Universidad del Norte de Tamaulipas en la modalidad virtual. “Mi pensamiento no es buscar un puesto para vivir de la política, siempre mi pensamiento es que yo tengo que prepararme académicamente para poder tener un trabajo digno, que me pueda dar una vida digna y que pueda de alguna forma ayudar a las personas, no solamente a través de las marchas y las protestas sino también a través del ámbito legal”.

La activista dice que, aunque está en una posición muy difícil de que pueda lograr ser senadora, no es imposible porque “el pueblo es el que decide”. “El pueblo ha visto los sacrificios en la vida que he estado haciendo, porque yo no recibo un salario por mi activismo, todo lo que yo hago es voluntario”. Arellano se gana la vida cuidando personas de la tercera edad.

Por el método de tómbola, Elvira Arellano fue insaculada y ahora está en la lista de candidatos plurinominales al Senado mexicano por Morena. De convertirse en senadora, Arellano sería la primera indocumentada en ese cargo. También es la primera indocumentada elegida como consejera nacional de Morena en el exterior.

“Al comenzar el primero de marzo, iniciamos lo que es la campaña y vamos a estar un grupo de compañeros militantes, simpatizantes y aliados de la Cuarta Transformación, vamos a estar en el Arco de la Villita a las 6 pm, para darle el apoyo a nuestra candidata Claudia Sheinbaum y el apoyo a nuestros compañeros que están participando en las elecciones”, destacó Arellano a La Raza.

Morena eligió a Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, como su candidata a la Presidencia de México en las elecciones del 2 de junio de 2024 para suceder al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

