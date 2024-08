Marchan en Chicago en defensa de Palestina, de los inmigrantes, de los pobres y de los derechos reproductivos

Mientras los delegados de la Convención Nacional Demócrata de 2024 llegaban a Chicago y se dirigían al United Center, sede de ese evento partidista, marchas tenían lugar en varias zonas de la ciudad para alzar la voz con diversas demandas políticas y sociales. En general, salvo incidentes menores, las manifestaciones han sido mayormente pacíficas.

El domingo 18 de agosto fue una suerte de ensayo cuando, en el área de las avenidas Wacker Drive y Michigan, en el corazón de Chicago, se realizó una primera medición de la temperatura entre manifestantes y la Policía de Chicago y otros elementos de seguridad.

La coalición Bodies Outside Unjust Laws (Cuerpos al margen de leyes injustas) llevó a cabo una marcha que avanzó hasta la Calle 9 y la Avenida Michigan, justo al pie de la estatua ecuestre del general John A. Logan, que en la Guerra Civil luchó al lado de la Unión.

El activista Andy Thayer, de la Gay Liberation Network, habló a La Raza de la lucha para proteger los derechos reproductivos de las mujeres en el país, de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y también de la exigencia de un inmediato cese al fuego en Gaza, que fueron las demandas principales de esa marcha.

Los varios mensajes de los manifestantes en mantas y pancartas y en sus personas cuentan una elocuente historia de lo que los manifestantes creen que es importante en sus vidas.

Pancartas en contra de la guerra mostradas en las marchas en el contexto de la Convención Nacional Demócrata 2024. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Esta protesta y marcha inicial fue custodiada por decenas de policías en bicicletas, a pie y en auto, para mandar un mensaje de la administración de la ciudad de Chicago y otras agencias federales de que en Chicago no se debe repetir lo que sucedió en 1968, cuando la policía golpeó a cientos de pacifistas que protestaban contra la Guerra en Vietnam en el contexto de la Convención Nacional Demócrata de ese año.

El lunes 19 de agosto, primer día de la Convención, continuaron las manifestaciones.

Decenas de organizaciones del área metropolitana de Chicago componen la Coalition to March on the DNC 2024 (Coalición para Marchar a la Convención Demócrata 2024), entre ellas varias hispanas como Únete La Villita, Alianza Pilsen y la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois.

Estas organizaciones comenzaron el lunes 19 de agosto al mediodía con un mitin de grandes proporciones y luego con una marcha que inicio a las 2 pm en el Union Park, en las cercanías del United Center, sede de la Convención.

Entre 5,000 y 7,000 manifestantes se congregaron en el Union Park en donde se celebró un “festival de la vida” donde se expresaron consignas en favor de los trabajadores, de los inmigrantes, de las mujeres, y, sobre todo, en defensa de Palestina.

Orador tras orador abordaron el tema de Palestina y los efectos nefastos de una guerra sin tregua entre Israel y Hamas, que no ha permitido la liberación de rehenes israelíes ni el cese de los ataques que han golpeado a poblaciones civiles palestinas.

En Chicago, además, se reunió la coalición Ejército de los Pobres en el barrio boricua de Humboldt Park, desde donde la tarde del lunes se hizo una marcha hasta las zonas cercanas al United Center.

Recordando la Poor People’s Campaign (Campaña de la gente pobre) de Ralph Abernathy, mano derecha de Martin Luther King Jr., quien encabezó en 1968 una campaña nacional para enfocar la atención en los pobres y exigir derechos para ellos, en 2024 el Ejército de los Pobres, protestó y marchó desde Humboldt Park hasta el entorno de United Center.

Manifestantes exigieron en Chicago el fin de la guerra en Gaza durante marchas en el contexto de la Convención Nacional Demócrata 2024. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Israel Muñoz, oriundo de California, explicó a La Raza que el propósito del Ejercito de los Pobres y su campaña es exigir viviendas, trabajos y cuidado de salud para las personas pobres.

En particular, Muñoz habló de la defensa de cerca de 200 a 250 personas desamparadas que fueron recientemente desalojadas de sus casas de campaña en Humboldt Park.

En una carta, el Ejército de los Pobres, le exigió a los demócratas poner más atención a la gente y menos a los temas de guerras e intervenciones bélicas en otros países.

La cobertura de La Raza y su reportero Antonio Zavala sobre las manifestaciones en torno a la Convención Nacional Demócrata continúa en LaRaza.com y en nuestra próxima edición impresa.

—

La publicación de noticias y la cobertura electoral de La Raza son posibles en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la Fundación Field de Illinois.