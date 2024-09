Hospital Holy Cross y Coalición de Paz y Bienestar organizan la carrera “Run the Lawn 5K: Healing in Motion” en Chicago

El Hospital Holy Cross se ha unido a la Coalición de Paz y Bienestar para organizar en Chicago la carrera “Run The Lawn 5K: Healing In Motion” el domingo 22 de septiembre en Marquette Park. Gracias a las contribuciones de docenas de partes interesadas y socios comunitarios, la carrera ‘Run the Lawn 5K’ y la Feria de Bienestar recibirán a miembros de la comunidad de Chicago Lawn y del sur de Chicago.

El Hospital Holy Cross se ha unido al evento para informar sobre los servicios y tratamientos del hospital y ofrecer a los miembros de la comunidad la oportunidad de conocer a médicos y líderes de Sinai para cualquier pregunta que tengan sobre su salud.

“El Hospital Holy Cross está emocionado de asociarse en este gran evento para las comunidades y pacientes que viven alrededor de nuestro hospital”, dijo el Dr. Jeen-Soo Chang, presidente del Hospital Holy Cross, en un comunicado. “Es una excelente oportunidad para que nuestros médicos y líderes hablen con individuos y familias en nuestro vecindario sobre nuestra amplia gama de servicios de salud y especialidades, y también para que sepan que somos sus vecinos y que su salud y bienestar son nuestra principal prioridad”.

El evento gratuito, enfocado en la familia, comenzará con la carrera 5K por la mañana, con la opción de un “Walk & Roll” que los asistentes podrán hacer a su propio ritmo y con su familia. La carrera 5K será seguida por una Feria de Bienestar con exámenes médicos y otros consejos de los profesionales de la salud del Hospital Holy Cross y otras organizaciones comunitarias. El evento concluirá con “Light in the Night”, que contará con actuaciones musicales y diversión.

“Este evento es un proyecto colectivo organizado por nuestra coalición local en el suroeste, la Coalición de Paz y Bienestar, que está compuesta por un grupo diverso de instituciones que van desde departamentos públicos, funcionarios electos, escuelas, iglesias, proveedores de salud, instituciones religiosas y organizaciones comunitarias”, dijo Armando Mancilla, director de Gestión de Casos y Organización Comunitaria en el Southwest Organizing Project en un comunicado. “Nuestro propósito es colaborar con las partes interesadas de la comunidad para desarrollar iniciativas que aumenten y mantengan la paz y el bienestar en Chicago Lawn y las comunidades circundantes”.

Para más información, visite runthelawn.com para registrarse en la carrera 5K y en las festividades del día.

