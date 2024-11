León Martínez, pionero de la radio en español de Chicago, fallece a los 78 años

León Martínez, uno de los pioneros de la radio en español de Chicago, falleció pacíficamente la noche del 6 de noviembre de 2024 a la edad de 78 años, estando presentes su esposa, hijos y nietos.

Conocido como ‘La voz autorizada’, la carrera radiofónica de Martínez abarca medio siglo, más de la mitad de él en Chicago. Fue una de las primeras voces en español en WOJO 105.1 cuando se unió a la estación de radio en su año inaugural en 1978. Pasó 15 años como director de noticias de WOJO antes de servir como director de noticias en varias otras estaciones de radio de Chicago.

Martínez también fue la voz en español de los Medias Blancas de Chicago entre 1978 y 1982, la voz de los Cachorros de Chicago entre 1982 y 1994 y la voz de los Osos de Chicago entre 1982 y 1994. También se desempeñó como editor de deportes en el periódico La Raza de Chicago entre 1985 y 1995.

Hacia el final de su carrera en el periodismo, Martínez fue editor del periódico Nuevo Siglo, un periódico comunitario de Chicago, entre 1996 y 2019. También condujo un programa el programa “Sábados Rancheros” en WRLL 1450 AM, entre 2015 y 2021.

Originario de Oaxaca, México, pasó los primeros 15 años de su carrera radiofónica en su país natal, México. Le sobreviven su esposa Ángela Mendoza-Martínez y deja atrás a su hijo mayor León (Susana) Martínez, Jr.; su hija María (Rubén Torres) Martínez; su hijo menor, James (Denise) Martínez; y sus nietos Laura, Niza, Benjamin y Anthony.

Los servicios conmemorativos y funerarios:

Velorio. Rago Brothers Funeral Home (7751 W Irving Park Road, Chicago, IL 60634). Viernes 15 de noviembre 15, 3 pm – 8 pm.

Misa. Shrine of Our Lady of Guadalupe. Sábado 16 de noviembre, 10 am.

Funeral. Maryhill Catholic Cemetery. Sábado 16 de noviembre, 11:30am.