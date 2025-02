Hacen homenaje al artista mexicano y chicano José G. González

Marc Zimmerman, profesor emérito del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), acaba de publicar un nuevo libro sobre el artista José G. González, quien falleció el 20 de agosto de 2022.

Zimmerman dijo a La Raza que él conoció a González durante el otoño de 1980 cuando vino a Chicago a tomar una posición como coordinador del Centro Cultural Rafael Cintrón en esa universidad, situada en la Harrison y la Halsted en Chicago.

“MI trabajo era ayudar a los estudiantes a desarrollar proyectos y también desarrollar programas para conectar al centro Cintrón con la comunidad”, dijo Zimmerman.

“Mi colega mexicanista Mary Kay Vaughn, una profesora de historia en UIC, me dijo que uno de los líderes mexicanos que yo tenía que conocer era precisamente su exesposo José”, recordó Zimmerman. “Así que fui a verlo en su casa de la Calle 18, al este de la Calle Halsted, la cual era la oficina de su nueva organización Mi Raza Arts Consortium (MIRA)”.

Después de esa inicial visita, añadió Zimmerman, nació una serie de colaboraciones entre él y González que continuaron a través de los años hasta que el artista falleció en 2022.

Zimmerman editó un libro previo, publicado por la University of Illinois Press el 10 de junio de 2010, titulado ‘Bringing Aztlan to Mexican Chicago’, también sobre la vida y obra artística de González.

Este nuevo libro titulado ‘An Album for Jose Gonzalez: celebrating the life and legacy of a Chicago Mexican artist and activist’, publicado por la Editorial La Casa Chicago, acaba de salir en estos días.

Zimmerman es también el editor de este nuevo libro que es un compendio de muestras de arte, fotografía de José González, sus exhibiciones en Chicago, su incursión en el muralismo en la década de 1960 y sus luchas y esfuerzos por ganar más espacios dentro de la ciudad de Chicago para exhibir, crear y promover el amplio umbral del arte mexicano y chicano.

Este nuevo libro sobre González contiene abundante material, incluyendo artículos de periódicos como boletines publicados por González mismo, como para penetrar en la vida de este icónico artista y realmente empezar a entender y comprender su obra.

“¿Cuál fue tu propósito al planear este nuevo libro”, le preguntó La Raza a Zimmerman, quien después de trabajar en el centro cultural Rafael Cintrón fue profesor asociado de Estudios Latinoamericanos en UIC y después trabajó en el Departamento de Estudios Hispanos en la Universidad de Houston hasta su jubilación en 2011.

“Varios pioneros de los Estudios Latinos me urgieron que contara la historia de José como un pionero emblemático como artista mexicano y chicano y cuyo legado debido a su estado de salud y avanzada edad se pudiera perder”, dijo Zimmerman a La Raza.

“Yo empecé a entrevistar a José y además también empecé a recolectar una variedad de documentos que él había movido de su residencia en Pilsen a la casa de su hermana y cuñado en Hammond, Indiana. Mi meta era sacar del gran volumen de materiales que encontré y poder ilustrar un libro construido como la narrativa en primera persona que no solo contara la historia de José pero que mostrara la historia de cómo un artista y activista revela las dimensiones importantes de su activismo comunitario”, dijo Zimmerman.

Este nuevo libro está a la venta en línea a través de Amazon.

La portada del libro de Marc Zimmerman sobre la vida y obra del artista José González. (Cortesía Marc Zimmerman) Crédito: Cortesía

He aquí algunos datos interesantes de este artista fallecido en 2022 a la edad de 89 años.

José González nació en Iturbide, Nuevo León, en México, y vino a Estados Unidos a una corta edad con su familia.

González primero vivió en el noroeste de Indiana, pero ya de grande se mudó a Pilsen allá por el año 1974.

De joven ingresó al servicio militar y fue enviado, para su sorpresa, a Europa. Allá pudo visitar varios museos en países como Francia, España, Alemania y otros. Fue ahí que descubrió al artista Vincent Van Gogh.

Durante la década de 1950 y ya de regreso del servicio militar, José y un grupo de amigos viajaron a México y José pudo estudiar por seis meses en San Miguel de Allende, en donde aprendió más sobre el arte y los artistas mexicanos.

José fundó la organización Movimiento Artístico Chicano (MARCH) en la década de 1970 y luego en la de 1980 fundó Mi Raza Arts Consortium (MIRA).

González estudió en la Escuela del Instituto de Arte en Chicago. José luego fue uno de los primeros mexicanos en organizar exhibiciones de arte mexicano en cooperación con instituciones de México.

José fue uno de los primeros artistas en considerar fundar una ‘Museo de La Raza’, lo cual él empezó a planificar y buscar apoyo. Incluso González tenia el apoyo del alcalde Harold Washington, pero al fallecer el alcalde el apoyo se disolvió.

Y, por último, González fue uno de los promotores de cambiarle el nombre al Parque Harrison en Pilsen a Parque Zapata. Incluso hay una estatua de Emiliano Zapata en el lobby de la casa de campo del Parque Harrison.

Sin dudad, Zimmerman, un fiel amigo de este artista, ha logrado que otros puedan leer y aprender del historial artístico de este emblemático artista que dio a conocer el valor del arte mexicano.

