Diez mitos sobre la inmigración y por qué son mentira

He aquí 10 mitos sobre la inmigración tomados del libro de Aviva Chomsky titulado ‘They Take Our Jobs! And 20 Other Myths about Immigration’. Cada mito contiene un contrargumento de la autora Aviva Chomsky que lo refuta.

Mito 1: Los inmigrantes toman nuestros trabajos

Los inmigrantes muchas veces ocupan empleos que complementan los trabajos de los nacidos aquí o suplen faltas de mano de obra y su presencia muchas veces estimula el crecimiento económico y la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Mito 2: Los inmigrantes compiten con trabajadores de escasas destrezas y hacen bajar los salarios

Los salarios son más determinados por los empleadores y por fuerzas económicas mayores que por los inmigrantes. Los inmigrantes no causan un efecto significativo de bajar los salarios y en cambio ayudan a crear nuevos empleos.

Mito 3: Los sindicatos se oponen a la inmigración porque daña a la clase trabajadora

Aunque algunos sindicatos históricamente se han opuesto a la inmigración, a veces a causa del racismo y la exclusión, muchos sindicatos hoy en día apoyan los derechos de los inmigrantes al reconocer que la solidaridad entre los trabajadores es un beneficio.

Mito 4: Los inmigrantes no pagan impuestos

Los inmigrantes, sin importar su estatus, pagan miles de millones en impuestos locales, estatales y federales, incluyendo impuestos de ventas, a la propiedad y de ingresos.

Mito 5: Los inmigrantes drenan a la economía

Los inmigrantes contribuyen más a la economía de lo que reciben a cambio en servicios. Ellos son consumidores, trabajadores y empresarios que ayudan a elevar el crecimiento económico.

Mito 6: Los inmigrantes envían mucho de lo que ganan fuera del país en forma de remesas

Mucho del dinero que ganan los inmigrantes es gastado en Estados Unidos en vivienda, comida y otros bienes y servicios que benefician a la economía doméstica, aunque algunas ganancias son enviadas al extranjero en remesas.

Mito 7: Las reglas se aplican a todos, así que los nuevos inmigrantes necesitan seguir las reglas como lo hicieron los inmigrantes en el pasado

Los inmigrantes en el pasado muchas veces encontraron menos restricciones y las leyes de hoy son aún más exclusionistas y difíciles de navegar, especialmente para gente de ciertos países.

Mito 8: El país está siendo invadido por inmigrantes ilegales

La proporción de inmigrantes en la población de Estados Unidos no es sin precedentes. Los reclamos de estar siendo “invadidos” son exageraciones y no están apoyados por los datos demográficos.

Mito 9: Estados Unidos tiene una política generosa para los refugiados

Las políticas de Estados Unidos sobre refugiados y asilo político son selectivas y muchas veces son creadas por intereses políticos en vez de atender preocupaciones humanitarias con muchos refugiados excluidos por un criterio cambiante.

Mito 10: Estados Unidos es un crisol de razas que siempre le ha dado la bienvenida a inmigrantes de todo el mundo

Estados Unidos tiene una larga historia de políticas migratorias exclusionistas, dándole la bienvenida a algunos grupos mientras prohíbe o discrimina a otros con base en su raza, nacionalidad o clase.

Fuente: ‘They Take Our Jobs! And 20 Other Myths about Immigration’ de Aviva Chomsky (Beacon Press, 2007)