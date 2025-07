Once mitos más sobre la inmigración y por qué son mentira

He aquí otros 11 mitos para completar los 21 mitos sobre inmigración del libro de Aviva Chomsky titulado ‘They Take Our Jobs! And 20 Other Myths about Immigration’. Cada mito contiene un contrargumento de la autora Aviva Chomsky que lo refuta.

Mito 11: Siendo que todos somos descendientes de inmigrantes aquí, todos comenzamos desde abajo

Desigualdades históricas y actuales significan que no todos empezamos en el mismo plano. La raza, la clase social y estatus legal siempre han determinado las oportunidades y el acceso a ellas en Estados Unidos.

Mito 12: Los inmigrantes de hoy en día amenazan la cultura nacional porque ellos no se están asimilando

Los inmigrantes siempre han contribuido a la cultura estadounidense y la han cambiado también. Asimilarse es un complejo proceso generacional y los temores sobre el cambio cultural no son nada nuevo.

Mito 13: Los inmigrantes de hoy en día no están aprendiendo inglés y la educación bilingüe nada más agrega al problema

Muchos de los inmigrantes quieren aprender el inglés y lo logran a través de un tiempo, lo mismo que previas generaciones lo han hecho. La educación bilingüe apoya el aprendizaje y la integración en vez de entorpecerla.

Mita 14: Los inmigrantes solo vienen aquí porque quieren disfrutar de nuestro más elevado nivel de vida

Las políticas económicas y de exteriores de este país han determinado las normas globales de inmigración, muchas veces creando las mismas condiciones que obligan a la gente a inmigrar.

Mito 15: El público americano se opone a la inmigración y el debate en el Congreso refleja eso mismo

La opinión púbica sobre inmigración es diversa y compleja Los debates políticos muchas veces mal representan o simplifican las actitudes públicas para propósitos particulares.

Mito 16: La abrumadora victoria de la Proposición 187 en California muestra que el píblico se opone a la migración

Iniciativas en boletas como la Proposición 187 reflejan contextos políticos específicos y pueden ser influenciadas para sembrar el miedo y mala información y no necesariamente indican amplia oposición pública.

Mito 17: La inmigración es un problema

Enmarcar a la inmigración como un “problema” ignora los beneficios y los factores estructurales de la migración. La inmigración es algo normal y muchas veces una parte positiva de la sociedad global.

Mito 18: Los países necesitan controlar quién entra y quién sale del país

Los controles de las fronteras y la migración son relativamente invenciones recientes. La idea de un control total es a la vez no realista e históricamente inconsistente.

Mito 19: Necesitamos proteger nuestras fronteras para prevenir a los criminales y terroristas entrar a nuestro país

Los inmigrantes son menos probables de cometer crimines que los nativos nacidos aquí. El miedo sobre el crimen y los terroristas es muchas veces exagerado y usado para justificar medidas más drásticas.

Mito 20: Si gente quiebra la ley al inmigrar ilegalmente, ellos son criminales y deben ser deportados

Las violaciones de inmigración son civiles, no ofensas criminales. Las complejidades morales y legales muchas veces son ignoradas en llamadas simplistas por la deportación.

Mito 21: Los problemas que este libro apunta son tan grandes que no hay nada que nosotros podemos hacer sobre ellos

El cambio es posible. Comprender las causas y los efectos de la inmigración puede llevarnos a políticas mejores y mas sanas. El fatalismo solo sirve al estatus quo.

Fuente: ‘They Take Our Jobs! And 20 Other Myths about Immigration’ de Aviva Chomsky (Beacon Press, 2007)

Lee los 10 mitos previos en La Raza: laraza.com/2025/06/13/diez-mitos-sobre-la-inmigracion-y-por-que-son-mentira