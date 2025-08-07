Jóvenes de Illinois construyeron y compitieron con vehículos eléctricos en el EV Rally de ComEd

Cuarenta y cinco jóvenes se prepararon para el tercer EV Rally de Vehículos Eléctricos de ComEd, un programa diseñado para educar a las estudiantes sobre los vehículos eléctricos (EV), los principios de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y el futuro de la energía limpia, mientras trabajan con mentoras de ComEd.

Durante cuatro noches las alumnas han trabajado con sus mentoras para armar karts eléctricos y el programa alcanzó su punto culminante este sábado 26 de julio al mediodía, cuando las alumnas compitieron con sus kartings terminados en The Fields Commons, en Chicago. El equipo color lila ganó la carrera.

“El programa ComEd EV Rally es un increíble medio para que las adolescentes salgan del salón de clases y experimenten de forma práctica la aplicación de los principios de la ciencia con el apoyo de compañeras con los mismos intereses y talentosas mentoras», afirmó Cheryl Maletich, vicepresidenta Senior de Transmisión y Usinas de ComEd. «Las carreras en los ámbitos de STEM están abiertas para todos, y nos comprometemos a garantizar que la próxima generación de mujeres tenga oportunidades para desarrollar carreras exitosas, gratificantes y lucrativas en los espacios de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)”.

Las estudiantes de entre 13 y 18 años calificaron para solicitar su participación en el programa. Las 45 estudiantes participantes recibirán una beca de 2,000 dólares al completar el programa.

«Siempre estamos agradecidos por las oportunidades de fortalecer la comunidad STE(A)M (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) y llevar ideas innovadoras para estar a la vanguardia de nuestro campo, especialmente entre los jóvenes», dijo la Dra. Jessica Chávez, vicepresidenta de Educación y Directora de Aprendizaje y Asociaciones Comunitarias del Museo Griffin de Ciencia e Industria. «Nuestra colaboración con ComEd y EV Rally es una manera emocionante de mostrar la pasión de las estudiantes de nuestra comunidad, apoyar el futuro de los grupos que históricamente han carecido de su participación en la fuerza laboral de STE(A)M e inspirar el genio inventivo de todos».

Las estudiantes del equipo lila ganaron el tercer EV Rally de Vehículos Eléctricos de ComEd el 26 de julio de 2025. (Cortesía ComEd) Crédito: Cortesía

Desde sus inicios como Icebox Derby, este programa ha tenido un impacto en sus participantes mucho más allá de cruzar la línea de meta al final del día de la carrera. Muchos de quienes han participado anteriormente han seguido buscando otras oportunidades educativas y laborales a través de ComEd y Exelon, su empresa matriz incluyendo programas de becas, tutorías, programas de desarrollo profesional, prácticas universitarias y carreras a tiempo completo.

“Participé en el programa ComEd Icebox Derby en 2016 como estudiante, y ComEd ha sido una parte fundamental en mi crecimiento profesional desde entonces”, afirma Evan Abraham, Técnica de Diseño de Ingeniería en ComEd. “Empecé a trabajar a tiempo completo en ComEd en 2023 y ahora tengo la suerte de poder participar como voluntaria en el programa de EV Rally este año”.

Desde el inicio del Icebox Derby en 2014, 300 jóvenes han participado en este programa, recibiendo más de 600,000 dólares en becas de ComEd.

Además del EV Rally, ComEd ofrece otros programas STEM y de becas para empoderar a más estudiantes a seguir carreras profesionales en STEM que les permitan mantener a sus familias. Otros programas STEM y de becas incluyen STEM Labs, Construct Youth Academy, Tools of the Trade y Future of Energy Scholarships. Para obtener más información sobre los programas STEM de ComEd, visite ComEd.com/STEM.