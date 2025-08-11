Podemos ayudarle a entender sus impuestos a la propiedad, en casi cualquier idioma

Entender el sistema de impuestos a la propiedad del Condado Cook puede ser un reto, incluso para quienes nacieron y crecieron aquí. Términos como “tasaciones”, “exenciones” y “multiplicadores” no forman parte del vocabulario cotidiano y para muchos propietarios descifrar una factura se siente como resolver un rompecabezas.

Ahora imagine que acaba de llegar a este país, tal vez desde un lugar donde ni siquiera existen los impuestos a la propiedad. Muchos países en Europa, Asia y África no aplican impuestos a los bienes raíces como lo hacemos aquí. Para muchos inmigrantes, recibir una factura considerable después de comprar su primera casa puede ser confuso e intimidante.

Pero si hay algo que la mayoría de los inmigrantes entiende, es la importancia de tener vivienda propia. Ser dueño de una casa es un hito en el camino hacia el Sueño Americano. La comunidad polaca ha perseguido con tenacidad ese sueño durante años, convirtiéndose en la que más propiedades posee en el Condado Cook. Han demostrado que el idioma no tiene que ser una barrera para tener un terreno.

Ese ejemplo es una de las razones por las que he hecho de esto una prioridad: ayudar a cada residente del Condado Cook, sin importar de dónde venga ni qué idioma hable, a entender cómo funciona nuestro sistema de impuestos y cómo evitar pagar de más.

En la Tesorería estamos comprometidos con una labor multilingüe que llegue a las personas donde están. Desde Albania hasta Zimbabue, el Condado Cook es hogar de residentes de casi todos los países del mundo, y nuestra meta es servirles a todos.

Nuestro folleto “El Sistema de Impuestos a la Propiedad” contiene información útil para propietarios y está disponible en inglés, español, polaco y en otros 25 idiomas: albanés, árabe, armenio, asirio, búlgaro, chino, croata, checo, filipino, alemán, griego, hebreo, hindi, italiano, japonés, coreano, lituano, rumano, ruso, serbio, eslovaco, tailandés, ucraniano, urdu y vietnamita.

También estamos haciendo más accesible el sistema con:

• Videos breves en cookcountytreasurer.com en seis idiomas: inglés, español, polaco, cantonés, mandarín y árabe, que explican cómo funciona y si pudiera calificar para un reembolso.

• Un sitio web traducible a más de 200 idiomas. Solo haga clic en el traductor al final de la página principal.

Estas herramientas explican cómo funciona el sistema y si se le debe dinero. Puede buscar su dirección en cookcountytreasurer.com para ver si califica. Los reembolsos por pagos en exceso se remontan 20 años, y las exenciones no reclamadas, como para personas mayores, veteranos o propietarios, pueden solicitarse hasta con cuatro años de retroactividad.

El español es el segundo idioma más hablado en el Condado Cook. Más de un millón de personas lo hablan en casa. Por eso tenemos un programa en español, “Las Casas Latinas Importan”, cada lunes al mediodía por WRLL-AM 1450. Ofrece orientación paso a paso sobre reembolsos, exenciones y el sistema de impuestos.

Los inmigrantes han hecho de esta región una de las más diversas del país. Informarles en su idioma no solo es correcto: es clave para la equidad y el empoderamiento.

No importa qué idioma hable. Estamos aquí para ayudarle… y quizás también a ahorrarle dinero.

-Maria Pappas es la tesorera del Condado Cook