Concierto ‘Artes en Solidaridad’ busca recaudar fondos y concientizar sobre la defensa legal de personas inmigrantes

A medida que se intensifica las detenciones y deportaciones de inmigrantes en el Medio Oeste, artistas y activistas de Chicago recurren a la música y la ayuda mutua para hacer frente a la situación.

El 7 de septiembre, una coalición diversa organizará ‘Artes en Solidaridad’, un concierto benéfico cuyo objetivo es generar conciencia sobre la presente crisis en materia de inmigración y recaudar fondos en apoyo del Midwest Immigration Bond Fund (MIBF), un fondo de fianzas gestionado por voluntarios que apoya legalmente a personas detenidas por ICE.

El evento está organizado por un grupo de artistas, productores sin fines de lucro y defensores culturales, incluyendo a HotHouse, una institución cultural de Chicago con 39 años de trayectoria integrando las artes y la justicia social, y el Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis, el centro cultural latino más antiguo de Chicago.

Durante el evento, varios oradores compartirán información sobre cómo los asistentes pueden apoyar a personas afectadas por la detención migratoria, además de ofrecer materiales educativos impresos, incluyendo recursos para que las personas conozcan sus derechos.

Marguerite Horberg, directora ejecutiva de HotHouse, explicó que el evento, que se llevará a cabo en el Alhambra Palace Restaurant en West Loop, busca crear un espacio de convivencia y celebración cultural, al tiempo que promueve la conciencia sobre la detención migratoria y el trabajo del MIBF.

“Queríamos unirnos como un grupo aliado de personas profundamente preocupadas por lo que está ocurriendo en el país y hacer algo concreto, una acción directa y práctica en este momento”, dijo Horberg.

Horberg añadió que se eligió al MIBF como beneficiario del evento porque el comité organizador confiaba en que los fondos recaudados se aplicarían directamente a la defensa legal de personas inmigrantes. Fundado en 2020, el MIBF se ha convertido en un recurso clave para personas detenidas por ICE en Illinois, Indiana, Wisconsin y Kentucky.

El modelo circular del fondo permite que el dinero sea reutilizado a medida que las personas cumplen con sus obligaciones legales y devuelven la fianza. Sin embargo, el aumento en las tasas de detención de inmigrantes y en los montos de las fianzas, que ahora superan regularmente los $25,000, ha puesto al fondo bajo una gran presión.

Alejandra Oliva, vicepresidenta del MIBF, dijo que la demanda por los servicios del fondo ha aumentado dramáticamente. Hasta ahora, el fondo ya ha pagado la fianza de 43 personas, más del doble que el año anterior.

“A menudo hablamos de nuestro trabajo como ayuda mutua”, dijo Oliva. “Para una familia pagar una fianza de $5,000 puede ser una carga enorme, pero si todos aportan $10 o $15 dólares, esa carga se vuelve mucho más ligera”.

Los asistentes al evento escucharán a varios oradores, incluyendo a Oliva; Aislinn Pulley, codirectora del Chicago Torture Justice Center y cofundadora de Black Lives Matter Chicago; la senadora estatal Graciela Guzmán, representante del Distrito 20 de Illinois; y Jorge Mujica, organizador laboral y exdiputado migrante mexicano.

“Es un verdadero honor poder estar allí y también hablar un poco sobre lo que hace el MIBF y cómo somos parte de esta comunidad”, dijo Oliva. “Es algo que realmente espero con ansias: poder hacer que más personas conozcan nuestra labor y sepan que estamos aquí”.

Cartel de ‘Artes en Solidaridad’, concierto para recaudar fondos en apoyo del Midwest Immigration Bond Fund (MIBF). (Cortesía HotHouse) Crédito: Cortesía

La noche también contará con presentaciones de una variedad de artistas que reflejan la riqueza cultural de las comunidades inmigrantes y de la diáspora en Chicago y más allá, incluyendo a Los Pleneros de Don Segundo, uno de los principales grupos folclóricos afropuertorriqueños de la ciudad.

Aunque la donación sugerida es de $25, nadie será rechazado por falta de fondos, según el comunicado de prensa del evento. Y aunque el evento pone al centro las voces inmigrantes, los organizadores destacan que también es una oportunidad para que otros, especialmente personas blancas aliadas, muestren su solidaridad.

“Parte de la idea es que sabemos que las comunidades negras y latinas son especialmente atacadas”, dijo Horberg. “Pero esto también es una oportunidad para que personas blancas y de otras comunidades se presenten y demuestren solidaridad con nuestras familias, vecinos y compañeros de trabajo”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.