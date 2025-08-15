Amigos del activista Carlos Arango planean celebrarlo y ayudarlo con un acto benéfico el 28 de agosto

Amigos, conocidos y colegas del líder activista Carlos Arango le están organizando un evento benéfico el próximo jueves 28 de agosto en un restaurante de La Villita para celebrar su cumpleaños número 79 y reconocer su trayectoria como líder defensor de los derechos de los inmigrantes y mexicanos por los últimos cincuenta años.

El evento está planeado para el 28 de agosto de 6 pm a 8 pm en el restaurante La Casa de Samuel, ubicado en 2834 W. Cermak Road, en La Villita.

La admisión al evento es $50 por persona y Guillermo Gómez, uno de los organizadores, dijo a La Raza que también abrieron una pagina GoFundMe a Arango bajo el nombre de Comité Amigos de Carlos Arango para recibir donaciones en apoyo del activista.

Con ello, además de reconocer su trayectoria de lucha social, se busca ayudar a Arango a solventar gastos médicos ya que al momento tiene algunos problemas de salud.

El teléfono para llamar para hacer alguna donación o si alguien tiene alguna pregunta es el 872-529-7084.

Gómez, un activista también, dijo a La Raza que el conoció a Arango allá por el año 1976 en la Universidad de Wisconsin en Whitewater, Wisconsin, cuando Arango hizo una visita ahí para ofrecer en una iglesia un taller sobre los derechos laborales.

“Nos conocemos desde el tiempo del Movimiento Chicano”, dijo Gómez. “Es una relación basada en nuestra lucha por la justicia social”.

“Mucha gente no sabe que Carlos estuvo luchando por la apertura de la democracia en la Ciudad de México en 1968 y por esa razón tuvo que abandonar México”, precisó Gómez.

“Carlos ha sido una persona clave históricamente para conseguir muchos logros de los mexicanos aquí”, dijo Gómez.

Entre el activismo de Arango está haber ayudado a organizar las megamarchas de 2006, el luchar por candidatos independientes no ligados a la vieja Maquinaria Demócrata, el lograr las matrículas y las licencias de manejo para los inmigrantes y más. “Carlos tiene un legado de activismo”, dijo Gómez.

Antonia Salinas, otra activista de Pilsen, dijo que conoce a Carlos Arango desde hace 37 años cuando ella empezó de voluntaria en Casa Aztlán.

Salinas dijo que ella ayudaba en los talleres de inmigración, al festival Viva Aztlán y a difundir la información de los programas de la antigua Casa Aztlán.

“Carlos tiene una trayectoria larga, muy larga”, dijo Salinas. “Desde México empezó su activismo, él es un líder de gran visión y entiende la política de México y la de Estados Unidos”.

Salinas dijo que Arango nunca ha tenido temor de alzar su voz en defensa de la comunidad y los mexicanos. “Sí, claro, él siempre ha estado al frente”, dijo Salinas.

Carlos Arango, veterano activista e histórico luchador social de Chicago. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

María García, quien ahora radica en la Ciudad de México, le dijo a La Raza que ella conoce a Arango desde la década de 1990 cuando ella vivía en Chicago.

García dijo que Arango, y también líderes como Luis Pelayo, Jorge Mujica y Omar López, han sido “los principales que han organizado, por ejemplo, las megamarchas del 2006”.

“Como líder comunitario Carlos Arango ha ayudado a miles de personas con su asesoría y sus gestiones a favor de la comunidad”, resumió García.

Felipe Aguirre, ahora radicado en California, le dijo a La Raza que el conoció a Arango en 1975 en Chicago, precisamente el mismo año en que Aguirre se trasladó a California.

Después de salir de México, Arango viajó a California y fue de ahí que Arango en 1975 se trasladó a vivir a Chicago.

“Vino a Chicago para ayudar a la gente de Chicago”, dijo Aguirre a La Raza. “Es una persona muy comprometida con la comunidad, el merece el respeto de toda la gente de México y de Estados Unidos”.

