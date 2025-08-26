Habitantes de Chicago expresan temor y rechazo ante plan de Trump de enviar la Guardia Nacional a Chicago

El presidente Donald Trump ha intensificado su retórica, amenazando con desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago.

En un reciente discurso desde la Oficina Oval, Trump calificó a Chicago como un “desastre” y un “campo de exterminio”, sugiriendo que la intervención federal podría eliminar el crimen en una semana. También firmó una orden ejecutiva que instruye al Pentágono a preparar una fuerza de respuesta rápida de la Guardia Nacional para su despliegue en todo el país. Esta medida sigue a acciones similares en Washington DC y Los Ángeles, lo que ha generado dudas sobre la legalidad y necesidad de tales intervenciones.

Sin embargo, los líderes locales han expresado una firme oposición al plan. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, calificó la propuesta de “antidemocrática” e “inconstitucional”, enfatizando que el estado no ha solicitado asistencia federal. “Señor presidente, no venga a Chicago”, dijo Pritzker en una conferencia de prensa el lunes pasado, acompañado por varios líderes de la ciudad, incluido el alcalde Brandon Johnson. “Usted no es bienvenido aquí ni se le necesita aquí”.

Expertos legales también cuestionan la constitucionalidad de desplegar tropas federales sin el consentimiento del estado. Un juez federal en California está revisando actualmente la legalidad de un despliegue similar en Los Ángeles, lo que podría sentar un precedente para futuras acciones.

A medida que evoluciona la situación, La Raza habló con algunos residentes de Chicago dentro de la comunidad latina para conocer sus perspectivas. Mientras algunos se negaron a comentar por falta de información o temor debido a su estatus migratorio, otros expresaron profunda preocupación por las amenazas del presidente.

Diane Ruiz, 62 años, Garfield Ridge

“Es una táctica suya contra nuestra ciudad. Nuestro gobernador no ha solicitado esto. Es un uso innecesario del ejército y de los recursos de los contribuyentes. Esto no hará que nuestra ciudad sea más segura. De hecho, la hará menos segura: tener militares armados pondrá nerviosos a los residentes. Ya tenemos personas armadas y enmascaradas secuestrando a residentes, tanto documentados como indocumentados, desde sus lugares de trabajo, hogares y citas judiciales. Muchas familias latinas tendrán más miedo de salir de sus casas”.

Elizabeth Rodríguez, 35 años, Pilsen

“Creo que es una táctica para infundir miedo. No hay absolutamente ninguna necesidad de esto. Creo que está tratando de mantenerse relevante en un momento en que todos lo rechazan. Quiere mostrar mano dura cuando en realidad nadie lo está pidiendo. No creo que eso sea lo que votaron quienes sí votaron por él, lo cual es otra conversación. Pero como miembro de la comunidad, creo que es absolutamente innecesario”.

Eduardo (prefirió no dar su apellido), Pilsen

“La verdad, en lo que menos sepa del tema, me meto menos miedo en la cabeza. Por eso no guardo tanta información, para no pensar en eso”.

Ismael Córdova-Clough, 28 años, Elgin

“Me parece muy preocupante. Nuestra comunidad ha documentado y luchado contra ICE, y haremos lo mismo con la Guardia Nacional si la envían a nuestros vecindarios y siguen violando nuestras libertades. Aumentar la militarización no hace que nadie esté más seguro; solo genera miedo y desconfianza”.

Alice Salazar, 52 años, Edgewater

“Me sigo preguntando: ‘¿Por qué aquí, por qué ahora?’. No confío en el juicio de Trump porque es muy errático y autoritario. No me gusta ICE y cómo parecen desorganizados y enfocados en cuotas en lugar de encontrar verdaderos criminales ilegales, así que ¿por qué sería diferente desplegar la Guardia Nacional bajo pretextos falsos? Parece que quiere invocar miedo y es vengativo, usando agencias gubernamentales como armas. Tampoco creo que intimidar a los criminales sea la solución. Si se quiere detener el crimen, hay que ir a las causas raíz, que suelen ser la falta de vivienda asequible y la pobreza en comunidades desatendidas. Trump ha recortado o retenido fondos, pero prefiere desperdiciar dinero en una invasión militar en nuestros vecindarios. Parece gravemente equivocado. No es la manera de hacer las cosas”.

Edith Calderón, 27 años, Albany Park

“Esto no hará que la comunidad sea más segura y solo traerá más violencia de la que Chicago ya tiene. Esto traerá más miedo, no solo a la comunidad latina, sino a cualquier persona con estatus migratorio mixto en este país. La gente ya ha estado evitando salir, divertirse y vivir su vida. Esto solo hará que más personas ni siquiera se atrevan a salir de sus casas. Va a causar tanto daño a todos en este país. Nadie merece vivir con miedo”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.

Foto

Manifestantes expresan su rechazo a Donald Trump y sus políticas durante una marcha en Chicago. (AP)