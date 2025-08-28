No pague por lo que puede obtener gratis: cómo reclamar su reembolso de impuestos a la propiedad

Cada año, muchos propietarios del Condado Cook reciben una avalancha de cartas, correos electrónicos y llamadas de proveedores que ofrecen asegurar reembolsos de impuestos a la propiedad… por una tarifa. Pero aquí está la verdad: usted no necesita pagarle a nadie para recibir dinero que ya le pertenece.

La Tesorería tiene disponibles $122 millones en posibles reembolsos por pagos en exceso que se remontan 20 años atrás. Además, hay más de $33 millones en reembolsos disponibles para propietarios que no reclamaron exenciones en los últimos cuatro años.

Solicitar es sencillo, gratuito y seguro… y usted conserva cada dólar de su reembolso, libre de impuestos.

Para comenzar, visite cookcountytreasurer.com. En la página principal, busque el recuadro morado titulado “Descripción general de sus impuestos sobre la propiedad” y haga clic. Se le pedirá ingresar su Número Índice de Propiedad (PIN) de 14 dígitos. Si no lo conoce, puede usar la dirección de su propiedad: simplemente ingrese el número de la casa, el nombre de la calle, la ciudad y el código postal.

Aparecerá una foto de su propiedad. Haga clic en “Ver la información de impuestos sobre su propiedad” para los detalles de su propiedad y su historial de impuestos. Desplácese hacia abajo hasta llegar a la sección titulada “¿Hay algún sobrepago en su PIN?”. Si califica para un reembolso, verá un texto en rojo que indica el monto disponible y el año en que ocurrió el pago en exceso. Aparecerá el aviso: “Reembolso disponible, Solicitud requerida, Solicite ahora.” Haga clic en “Solicite ahora” y se abrirá una solicitud con varias secciones ya completadas.

Se le pedirá confirmar o proporcionar un número de teléfono y un correo electrónico, y certificar que tiene derecho al reembolso. En la pantalla siguiente, tendrá la opción de subir cualquier comprobante de pago que tenga, lo cual es especialmente útil si la propiedad cambió de dueño. Tras enviar la solicitud, su reembolso debería llegar en seis a ocho semanas.

Mientras revisa los pagos en exceso, también debe verificar si ha perdido alguna exención en los últimos años. Justo debajo de la sección de sobrepagos, verá una tabla titulada “¿Ha recibido sus exenciones en estos años fiscales?”. Esta herramienta le mostrará si recibió la Exención para Propietario, Exención para Personas Mayores, Congelación de Impuestos para Personas Mayores u otras. Si perdió una o más, puede que le deban cientos o incluso miles de dólares… y puede solicitar un reembolso por exenciones omitidas de hasta cuatro años atrás directamente en la página web.

Eso es todo lo que se necesita. Sin abogados, sin intermediarios, sin tarifas. Solo unos minutos en línea, y usted podría recuperar dinero que le pertenece.

Es su reembolso. No regale ni un centavo. Tómese cinco minutos… y recupere lo que legítimamente es suyo.

-Maria Pappas es la tesorera del Condado Cook.