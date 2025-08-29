ICE planea gran redada contra inmigrantes en Chicago

Con apoyo de distintas agencias federales, la oficina de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alista un gran operativo contra inmigrantes indocumentados en Chicago, Illinois.

Esto podría ocurrir después del Día del Trabajo y extenderse por varios días con incluso respaldo de militares, según diversos reportes, aunque el zar de la frontera Tom Homan confirmó que se alista tal operación.

“No les diremos cuántos recursos estamos enviando a la ciudad. No queremos que los delincuentes sepan qué estamos enviando”, dijo Homan en la Casa Blanca.

La Estación Naval de los Grandes Lagos, ubicada cerca de la frontera entre Illinois y Wisconsin, será utilizada como centro para los agentes de ICE.

Sin embargo, la operación no se limitará a Chicago, ya que podría haber un aumento de acciones en las ciudades de Nueva York y Portland.

La decisión del gobierno del presidente Donald Trump ocurre como parte de la política nacional liderada por el Departamento de Justicia (DOJ) contra las ciudades y estados santuario.

En la lista de jurisdicciones santuario publicada el 5 de agosto pasado, el DOJ incluyó a Cook County, la ciudad de Chicago y al estado de Illinois como parte de los territorios objetivos de la Administración Trump.

“Las políticas santuario obstaculizan la aplicación de la ley y ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses”, acusó la Fiscal General Pamela Bondi. “El Departamento de Justicia seguirá litigando contra las jurisdicciones santuario y colaborará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional para erradicar estas políticas perjudiciales en todo el país”.

Aunque las autoridades migratorias afirman que su operativos se enfocan a personas con historial criminal, más del 70% de las personas detenidas en actuales operaciones no tienen antecedentes penales.

ICE ha realizado operativos en centros de trabajo, como granjas y construcciones, en estados como California, Florida, Luisiana y Texas. Crédito: ICE

Los Ángeles y D.C. como ejemplo de redadas

Las operaciones en Chicago y otras ciudades seguirán la línea a las implementadas en Los Ángeles y Washington, D.C., confirmaron funcionarios de la Casa Blanca.

Esto significa que habrá un amplio despliegue de funcionarios federales, muchos de ellos enmascarados y en vehículos sin identificar, con el respaldo de militares en ciertas regiones, además de acciones en vialidades y centros de trabajo.

En el caso de Washington, D.C., la Administración Trump tomó control de la Policía local y el presidente dijo que tenía interés en aplicar un modelo similar en otras ciudades, pero no se ha confirmado que intente hacerlo en Chicago.

“Como todos saben, Chicago es un campo de batalla ahora mismo, pero no lo reconocen, y dicen que no lo necesitamos [al gobierno federal]. Libertad. Libertad. Es un dictador. Es un dictador. Mucha gente dice: ‘Quizás nos guste un dictador’. A mí no me gustan los dictadores. No soy un dictador. Soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente“, dijo Trump en la Casa Blanca el lunes pasado.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo a NewsNation que se enviaría una unidad táctica de élite de ICE, conocida como “equipo de ataque”, pero en la entrevista no especificó cuándo.

El despliegue de agentes federales podría involucrar a más de 200 funcionarios del DHS, según un reporte del New York Times, que cita documentos internos.

En el caso de la base naval, funcionaria como un centro de operaciones de ICE y de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El DHS, agrega el reporte del Times, busca espacio para 250 funcionarios, junto con un “Centro de Operaciones Tácticas” y un “Puesto de Mando de Incidentes”.

No está confirmado que hay un despliegue de la Guardia Nacional, pero en Los Ángeles y D.C., esto ocurrió como parte de los operativos.

El Chicago Sun-Times informó que los oficiales y agentes del DHS, ICE y la CBP estarían alojados en la Estación Naval de los Grandes Lagos entre el 2 y el 30 de septiembre, según un correo electrónico interno que obtuvo, donde se menciona al capitán de la Marina, Stephen Yargosz.

El gobernador de Ilinois, J.B. Pritzker, advirtió que tomará acciones sobre un intento del presidente Trump de federalizar a la Guardia Nacional.

“No existe ninguna emergencia que justifique que el presidente federalice la Guardia Nacional de Illinois, despliegue la Guardia Nacional de otros estados ni envíe militares en servicio activo dentro de nuestras fronteras”, dijo en X. “Trump está intentando crear una crisis, politizar a los estadounidenses que sirven en uniforme y continuar abusando de su poder para distraer la atención del dolor que está causando a las familias trabajadoras”.