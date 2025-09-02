Activistas piden el cierre del centro Broadview y acusan que allí se abusa de los inmigrantes detenidos

Manifestantes del área de Chicago llevaron acabo una protesta el pasado domingo para exigir el cierre del Centro de detención de Inmigración en el suburbio de Broadview, Illinois.

Activistas de varias organizaciones pidieron en Broadview que este centro se cierre ya que no está equipado para mantener a los inmigrantes detenidos por más de 12 horas.

Omar Flores, uno de los organizadores de la protesta, dijo que esta fue realizada por miembros del Comité de Derechos de los Inmigrantes, el cual este afiliado a la Alianza de Chicago Contra la Represión Racista y Política (CAARPR, en inglés). Flores añadió que dicho comité tiene tres demandas:

Que los procuradores de Illinois y del Condado Cook inicien una investigación sobre quiénes son los propietarios de esta instalación en Broadview y, en su caso, sobre el monto de la renta de la misma al Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Que se pida acceso a esta instalación para que las autoridades hagan una inspección minuciosa de este centro.

Que se use toda la autoridad legal y moral de las autoridades para cerrar definitivamente este centro en Broadview, al suroeste de la ciudad de Chicago.

El centro, que esta localizado en el 1930 de la Calle Beach, en Broadview, Illinois, denuncian Flores y otros activistas, no tiene camas ni regaderas y fue diseñado para mantener ahí a los inmigrantes por no más de 12 horas.

Los activistas dijeron que en Broadview a los detenidos se los mantiene ahí por más tiempo de lo que deben, a algunos hasta por más de una semana.

Los manifestantes dijeron que a los detenidos se les debe proporcionar tres comidas calientes por día, pero en Broadview solo les dan una comida.

El pasado mes de junio, se les negó la entrada a este centro de detención a los representantes federales Delia Ramírez, Jesús ‘Chuy’ García, Danny Davis y Jonathan Jackson.

Esto a pesar de que, por ley, a los congresistas se les debe permitir el acceso a dichas instalaciones rentadas con fondos del gobierno.

La campaña de CAARPR pide al procurador general de Illinois Kwame Raoul y a la procuradora del Condado Cook Eileen Burke que actúen para cerrar esta instalación de ICE.

“Pedimos que las oficinas de Kwame Raoul y Eileen Burke tomen acción inmediata para terminar el abuso [contra los inmigrantes] en Broadview y que cierren esa facilidad”, dijo Flores.

Los organizadores de esta protesta, sucedida al mediodía del domingo pasado, agregaron que ICE recibirá un presupuesto de $45,000 millones de dólares para construir nuevos centros de detención a fin de cumplir con el plan de Trump de detener a cientos de miles de indocumentados.

La protesta vino, dijo Flores, ante las amenazas de Trump de enviar a la Guardia Nacional a otras ciudades con alcaldes afroamericanos.

La mejor manera de enviar un mensaje a la administración Trump, se informo por el grupo CAARPR, es movilizar a más gente a través de protestas pacíficas.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.