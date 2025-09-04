El Desfile mexicano de la Calle 26 propone unión para honrar nuestra cultura

El Desfile Patrio de la Calle 26 se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre 2025 de las 12 del mediodía hasta las 3 pm, se anunció.

Esta será la edición número 54 del desfile, que se ha estado celebrando desde 1971.

Jennifer Aguilar, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de La Villita, envió una cordial invitación a la comunidad a celebrar y asistir a este evento.

“Invitamos con mucho orgullo a toda la comunidad mexicana a celebrar el Desfile del Día de la Independencia en la Calle 26, este 14 de septiembre a las 12 del mediodía, partiendo del Arco de La Villita”, dijo Aguilar.

“El tema de este año es Orgullo y Poder: nuestra fuerza, nuestro legado”, dijo Aguilar. “En estos tiempos difíciles, es más importante que nunca unirnos para honrar nuestra cultura, celebrar nuestra herencia y demostrar la fortaleza de nuestra comunidad en este país. ¡Todos están cordialmente invitados a unirse a esta gran fiesta mexicana!”.

Ante la situación actual que vive el país y también en la ciudad de Chicago en relación con el posible despliegue de la Guardia Nacional y el envío de agentes de la Policía de Inmigración (ICE), la ejecutiva de la Cámara de Comercio de La Villita, envió otro mensaje.

“Reconocemos que la seguridad de nuestra comunidad es fundamental”, dijo Aguilar. “Para quienes no se sientan seguros de salir, el desfile será transmitido en vivo por Telemundo Chicago, de manera que puedan acompañarnos desde la tranquilidad de sus hogares”.

“Para quienes asistan en persona, este año contaremos con mayor seguridad en coordinación con autoridades locales”, recalcó Aguilar. “Además, nuestro equipo y voluntarios estarán capacitados en Conozca Sus Derechos, y estaremos trabajando junto a abogados de inmigración, ICIRR y diversas organizaciones comunitarias para mantenernos vigilantes y brindar apoyo a todos los asistentes”.

Este tradicional Desfile Patrio inicia cada año en la Calle 26 a la altura de la calle Sacramento y sigue rumbo al oeste por la Calle 26 hasta la Avenida Kostner.

—

