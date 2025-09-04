El Grito en El Zocalito de Pilsen es “un llamado para la unidad y resistencia”

El Grito por Justicia se llama la celebración que el Comité Cultural Mexicano y la comunidad de Pilsen llevarán a cabo el lunes 15 de septiembre para celebrar el Grito de Independencia de México.

Esta celebración cívica, a llevarse a cabo en El Zocalito, en Paulina y la Calle 18, se realiza en solidaridad con las familias inmigrantes de la ciudad, dijeron los organizadores.

Fraga comentó sobre la seguridad del evento ya que en la ciudad se habla mucho de que el presidente Donald Trump podría enviar a la Guardia Nacional a Chicago en septiembre.

“Porque cancelar no es una opción, nosotros estamos siguiendo los protocolos de seguridad necesarios para preservar la dignidad de la celebración para poder prevenir temor, caos y ruptura”, dijo Fraga a La Raza.

El evento comenzará a las 4 pm y la ceremonia cívica será a las 7:30 pm, se anunció.

“En el espíritu del Grito de Independencia, el grito histórico que lanzó la lucha de México por su libertad, los residentes del vecindario de Pilsen llevarán a cabo este evento público en solidaridad”, dijo Teresa Fraga, una de las organizadoras del evento.

“El grito de Dolores, también conocido como el Grito de Independencia, marcó el inicio de la lucha por la independencia en el año 1810”, dijeron los organizadores.

“Por mucho tiempo este ha simbolizado la lucha contra la opresión, y hoy sirve como un grito que clama por la libertad, la dignidad y la justicia para todos, especialmente para todos aquellos que están viviendo bajo las amenazas”, dijeron los organizadores.

Este evento civico cultural tendrá música, presentaciones culturales, oradores de varias organizaciones que luchan por justicia y una lectura pública de una declaración de solidaridad.

“Este Grito no es nada más una celebración cultural, es un llamado para la unidad y resistencia”, dijo Fraga. “Esperamos a cientos en El Zocalito en Pilsen para honrar el valor de las comunidades y demostrar la fuerza colectiva en el marco de las operaciones de enforzamiento del gobierno”.

“Somos un pueblo con valor y somos una parte integral de este país al cual hemos hecho increíbles contribuciones en la economía, las artes, el servicio militar y a cada otro aspecto del país”, dijo Fraga.

