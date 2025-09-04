Organizaciones y policía colaboran en Pilsen para tener un seguro desfile de la Independencia de México

La comunidad de Pilsen dirá ‘Viva México’ y ‘Viva Miguel Hidalgo y Costilla’ durante el Desfile de Independencia de México de la Calle 18, el próximo sábado 6 de septiembre a las 12 del día en punto.

El desfile continuará en dirección oeste por la Calle 18 desde la Calle Newberry hasta la Calle Wood, en el Parque Harrison/Zapata.

“Nuestro desfile inicia las celebraciones de la independencia de México en Chicago”, dice un anuncio de este evento.

“Disfruta de música, bailes folkloricos, carrozas y mucho más”, añade el mismo anuncio.

Al llegar el desfile al Parque Harrison/Zapata, ahí habrá música, comida y presentaciones.

Este desfile es organizado cada año por los Comerciantes Unidos de Pilsen, y copatrocinado este año por Moya Produce, el banco Wintrust y el concejal del Distrito 25 Byron Sigcho-López.

En torno a la seguridad del evento en Pilsen, Rigoberto González Jr., de la organización Comerciantes Unidos de Pilsen, dijo a La Raza que el evento va a ser seguro.

“Hemos estado trabajando muy de cerca con el Departamento de Policía de Chicago para tener el desfile muy en orden y sin contratiempos”, dijo González.

González agregó que la organización Comerciantes Unidos de Pilsen también tendrá a una persona vigilando en cada dos cuadras de la ruta del desfile para que no haya sorpresas ni interrupciones.

“Más que nada, que la gente venga a disfrutar del desfile y de la alta cultura de la comunidad mexicana”, concluyó González.

