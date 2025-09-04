window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}
Chicago

Barrio y paz: Seguridad comunitaria, justicia social y periodismo local

Organizaciones y policía colaboran en Pilsen para tener un seguro desfile de la Independencia de México

El desfile en Pilsen será el 6 de septiembre en la Calle 18, desde la calle Newberry hasta el Parque Harrison/Zapata

Un momento del desfile de la Independencia de México en Pilsen, Chicago, en 2017.

Un momento del desfile de la Independencia de México en Pilsen, Chicago, en 2017.  Crédito: Shutterstock

Avatar de Antonio Zavala

Por  Antonio Zavala

La comunidad de Pilsen dirá ‘Viva México’ y ‘Viva Miguel Hidalgo y Costilla’ durante el Desfile de Independencia de México de la Calle 18, el próximo sábado 6 de septiembre a las 12 del día en punto.

El desfile continuará en dirección oeste por la Calle 18 desde la Calle Newberry hasta la Calle Wood, en el Parque Harrison/Zapata.

“Nuestro desfile inicia las celebraciones de la independencia de México en Chicago”, dice un anuncio de este evento.

“Disfruta de música, bailes folkloricos, carrozas y mucho más”, añade el mismo anuncio.

Al llegar el desfile al Parque Harrison/Zapata, ahí habrá música, comida y presentaciones.

Este desfile es organizado cada año por los Comerciantes Unidos de Pilsen, y copatrocinado este año por Moya Produce, el banco Wintrust y el concejal del Distrito 25 Byron Sigcho-López.

En torno a la seguridad del evento en Pilsen, Rigoberto González Jr., de la organización Comerciantes Unidos de Pilsen, dijo a La Raza que el evento va a ser seguro.

“Hemos estado trabajando muy de cerca con el Departamento de Policía de Chicago para tener el desfile muy en orden y sin contratiempos”, dijo González.

González agregó que la organización Comerciantes Unidos de Pilsen también tendrá a una persona vigilando en cada dos cuadras de la ruta del desfile para que no haya sorpresas ni interrupciones.

“Más que nada, que la gente venga a disfrutar del desfile y de la alta cultura de la comunidad mexicana”, concluyó González.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

En esta nota

cultura mexicana Fiestas patrias mexicanas Inmigración Redadas Reportajes Chicago
Trending
Contenido Patrocinado
Trending