Ezequiel Banda Sifuentes: una vida en el periodismo y la radio

Ezequiel Banda Sifuentes es un icónico periodista mexicano ya jubilado, pero aún lleno de memorias y recuerdos.

Sifuentes, de 74 años, trabajó ocho años en el semanario La Raza; luego 15 años en la radio y después 17 años más como editor del semanario Nuevo Siglo en Chicago.

Esa trayectoria le da 40 años de trabajo en los medios en español en esta ciudad, que siempre fue una cuna del periodismo, a veces hasta con cuatro o más diarios y un sinnúmero de publicaciones periodísticas en español, polaco, alemán y otros idiomas.

“Yo nací en un rancho en el municipio de Cerritos, San Luis Potosí”, nos dice el veterano periodista mientras nos tomamos un cappuccino en el Starbucks Café de McKinley Park, en el lado sur de esta Ciudad de los Vientos.

“Yo amaba mucho a mi rancho”, nos cuenta Sifuentes. “Allí pase mis primeros cinco años de vida”.

Sifuentes dice después que, cuando visitaba su lugar de origen, siempre le gustaba caminar por sus senderos, ver sus árboles y reconectarse con su gente.

Después su familia se mudo a Cerritos, la cabecera municipal y de ahí, en 1969, su tío y abuelo lo emigraron a él y a sus hermanos a Estados Unidos.

“Yo vivía cuando llegué en 1969 allá por la Marshfield y Cermak”, recuerda Sifuentes, un periodista reconocido por lo que escribió y también por sus comentarios en la radio.

De primero, como todo inmigrante, Sifuentes cuenta que primero tuvo que trabajar en varios trabajos manuales que no le pagaban mucho.

Esto incluyó plantar árboles, trabajar en una fábrica de cartón y ser asistente de vendedor de joyas.

“¿Cómo entraste al periodismo y en particular al semanario La Raza?,” le pregunto. “El semanario La Raza, fundado en 1970. ¿Te gustaba escribir o qué?”.

“A mí de niño me gustaba escribir y hasta poesía”, me dice el multifacético periodista potosino.

“Cuando yo tenía 13 años y estaba en la Prepa escribí un manifiesto de lo que yo consideraba que estaba mal en mi escuela y lo pegué a la puerta del plantel, algo que duro ahí por tres horas”, recordó Sifuentes.

Su vida de reportero en La Raza

En los caminos de la vida en Chicago, Sifuentes conoció a un legendario periodista que usaba el nombre de Humberto Perales. Digamos que esto le cambió la vida a Sifuentes, un joven con ambición y deseos de mejorar su vida ya que venía de una familia de 13 hermanos y hermanas en México.

“Perales era como mi padrino en todo y me dijo si quería entrar a trabajar a La Raza en donde él trabajaba”, dijo Sifuentes. “Y yo le dije que sí”.

Ahí, en 1976, el reportero novato también conoció a Cesar Dovalina, el entonces dueño de La Raza, alguien que Sifuentes menciona que siempre admiró.

“Un día estábamos yo y los otros reporteros como Humberto, Fernando Prieto, Salvador Montoya platicando en la oficina y Dovalina nos dijo ‘váyanse a la calle y no lo piensen dos veces’,” cuenta Sifuentes.

De esta manera Dovalina les inculcaba que un buen reportero tiene que gastar la suela de sus zapatos en busca de noticias e información.

Le pregunto a Sifuentes mientras tomamos café si él llegó a entrevistar a alguien famoso.

De pronto me cuenta que entrevistó a dos presidentes de México: José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari.

Durante el sexenio de López Portillo, nuestro reportero estrella Sifuentes se encontraba en San Luis Potosí y le pidió a Fernando Solana, que trabajaba en la secretaría de prensa del presidente Portillo, que le concediera una entrevista.

Mas tarde ese día, un tío de Sifuentes le dijo: “Te llaman de Los Pinos” Era Solana, que le indicaba que se presentara a las 7 de la mañana en Los Pinos, la residencia de esa época de los presidentes mexicanos.

Sifuentes rápido tomó un autobús a la Ciudad de México para estar en Los Pinos al día siguiente.

Luego, cuenta nuestro entrevistado, Arturo Velázquez Jr. (hijo de Arturo Velázquez, líder local con cuyo nombre de bautizó el instituto anteriormente llamado West Side Technical Institute) le ayudó para entrevistar a Salinas de Gortari cuando este mandatario visitó Chicago para inaugurar Los Arcos de La Villita.

La entrevista fue, nos relata Sifuentes, durante un banquete en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Sifuentes también logró entrevistar a César Chávez, el gran líder de los campesinos agrícolas de California.

Ezequiel Banda Sifuentes (izq.) entrevistando al entonces presidente de México, José López Portillo. (Cortesía Ezequiel Banda Sifuentes) Crédito: Cortesía

Sus años en la radio

Allá por 1985, gracias a la insistencia de su amigo Jorge Infante, Sifuentes logró entrar a la estación WOJO 105.1 FM como comentarista y director de información.

Sus comentarios en la radio le hicieron convertirse en un periodista ampliamente conocido en la comunidad y fuera de ella. La señal de la estación alcanzaba a varios estados del Medio Oeste.

Alguien llegó a decir que el era el ‘Walter Jacobson de los hispanos’, algo que le causó sorpresa. Jacobson era conocido por sus editoriales en el Canal 2 de televisión Chicago.

En enero de 1990, Sifuentes tuvo la oportunidad de trabajar en otra estación de radio, la WOPA 1200 AM. Ahí trabajo por cinco años.

Funda su propio semanario

En noviembre del 1990, Sifuentes regresó al periodismo impreso y fundó y manejó su propio semanario, el cual bautizó como Nuevo Siglo.

Cubriendo noticias locales y de México, este semanario tenía su oficina sobre la Calle 47 en el vecindario de Brighton Park.

La comunidad mexicana ha crecido

Cuando Sifuentes entro al periodismo en 1976 la comunidad hispano-mexicana casi no tenía ningún representante en el Concilio de la Ciudad.

Ahora hay cerca de 14 concejales hispanos, y representantes y senadores estatales y también congresistas hispanos de Illinois en Washington DC.

Los mexicanos son la mayoría en quince vecindarios de la ciudad y en toda la zona metropolitana de Chicago y sus suburbios hay un total de 1,702,582 residentes mexicanos.

“¿Te sorprende que la comunidad haya crecido tanto?”, le pregunto a Sifuentes.

“No me sorprende tanto”, me dice este veterano de la información. “La falta de oportunidad para progresar [en México] con una moneda débil y el aumento del crimen son la causa. ¿Se vienen de allá los más pobres? No, se vienen los que tienen dinero para pagar el coyote o por otros medios”.

Sifuentes es de la opinión que varias organizaciones como Pilsen Neighbors, Casa Aztlán, El Centro de la Causa, el Instituto Latino, MALDEF y la Sociedad Cívica Mexicana ayudaron a la comunidad a aprender a organizarse.

“Y las redes sociales, Ezequiel, ¿cómo las ves tú y cuál ha sido su efecto en el periodismo?”.

“El internet vino a cambiar toda la forma de informar y hacer periodismo”, dice Sifuentes. “Sobre todo el impreso que ha desaparecido en buena parte. Pasa algo menos grave con los libros impresos, la gente todavía quiere la paz de la lectura y la comunicación con los autores”.

Sifuentes tiene dos libros publicados: ‘Sin vestido blanco,’ un libro de memorias de su familia, y otro libro titulado ‘Un siglo de potosinos en Chicago’.

Para terminar nuestra charla, le pregunto a este interesante personaje nuestro cómo ve y qué opina del actual presidente de Estados Unidos.

Sifuentes baja su voz, se acerca un poco más y dice: “Creo que estamos cerca de una dictadura”.

Ojalá que no, queridos lectores, ojalá que no.

—

