Agente de ICE mata a un indocumentado mexicano durante un control de tránsito cerca de Chicago

Un inmigrante de origen mexicano murió luego de que un agente de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparó después de que, según se ha informado, se resistió a un arresto Franklin Park, Illinois, un suburbio de Chicago.

El inmigrante fallecido fue identificado como Silverio Villegas González, quien de acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior (DHS), se encontraba en calidad de indocumentado.

El suceso se dio, según la versión del DHS, cuando un grupo de oficiales de ICE que realizaba un control vehicular de revisión en Franklin Park detectó a un individuo que les pareció sospechoso.

Acto seguido, al sujeto en cuestión se le pidió detener su automóvil y descender para corroborar su identidad. Sin embargo, hizo caso omiso y al intentar huir arrastró a un agente produciéndole heridas.

Temiendo por su vida, el oficial en cuestión disparó su arma de fuego contra Villegas González, que minutos después falleció en un hospital mientras era tratado de estabilizar por un grupo de médicos, pues su cuerpo registraba varios impactos de bala.

“Esta mañana, mientras se llevaba a cabo un operativo dirigido a un inmigrante indocumentado con antecedentes criminales, el individuo se resistió al arresto, intentó huir de la escena y arrastró a un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas una distancia considerable con su auto”, indicó el comunicado de DHS.

Se ha afirmado que Villegas González tenía antecedentes de conducir vehículos de modo peligroso o descontrolado, pero de acuerdo con una indagación de la radio pública WBEZ en los archivos del Condado de Cook, solo se encontraron datos por violaciones de tráfico relacionadas con personas llamadas Silverio Villegas González, dos por conducir un auto sin seguro, una por exceso de velocidad y otra por conducir con la licencia expirada.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, justificó el proceder del agente que disparó.

“Él cumplió con su entrenamiento, utilizó la fuerza adecuada y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden. Los videos virales en redes sociales y los activistas que alientan a los inmigrantes indocumentados a resistirse a la autoridad no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros oficiales y de las personas que están siendo detenidas”, escribió McLaughlin en otro comunicado.

El Consulado General de México en Chicago confirmó que el fallecido es un mexicano de 38 años, de oficio cocinero, oriundo del estado de Michoacán.

La muerte de Villegas González ha levantado severas críticas de quienes consideran que fue el resultado de una acción brutal de parte del agente de ICE que disparó.

La congresista Delia Ramírez, los senadores estatales Omar Aquino y Karina Villa, la representante estatal Lilian Jiménez, los concejales Jessie Fuentes, Anthony Quezada, Rossana Rodríguez-Sánchez y la comisionada dijeron en un comunicado que “nuestras comunidades en Franklin Park atestiguaron la inevitable violencia resultado de las acciones inconstitucionales, ilegales e irresponsables de la Administración de Trump. Nos indigna que cerca de una escuela, a la hora en que se deja en ella a los niños, el Departamento de Seguridad Interior haya creado un violento espectáculo que resultó en la muerte de Silverio Villegas González. Lo que sucedió hoy no es un incidente aislado, es la consecuencia de la agenda antiinmigrante de Trump, del patrón de ICE a realizar detenciones de perfil racial y de su actividad ilegal en nuestras comunidades”.

Se ha pedido que se investigue a fondo lo que sucedió en este caso y se revele video de cámaras personales de los agentes, órdenes de detención y toda la información relevante relacionada.

El Caucus Legislativo Latino de Illinois dijo en un comunicado que “está trabajando activamente para obtener más información sobre las circunstancias de este incidente, incluyendo los acontecimientos que llevaron al altercado, los detalles de cualquier orden judicial y si todas las acciones cumplieron con las leyes estatales y federales. Las tácticas agresivas e irresponsables empleadas en este incidente son inaceptables. Han provocado el caos en toda una comunidad. Nadie debería haber perdido la vida hoy”.

Eréndira Rendón, directora de The Resurrection Project, dijo en un comunicado que “el terrible incidente ocurrido hoy en Franklin Park nos muestra el peligro real que supone la militarización de las fuerzas del orden en nuestros barrios. Un miembro de la comunidad ha fallecido y un agente ha resultado herido. Estos resultados no contribuyen en nada a la seguridad pública y dejan a comunidades enteras traumatizadas. La seguridad de los barrios depende de la confianza, no del miedo. Cuando los agentes federales llevan a cabo operaciones sin rendir cuentas en nuestras comunidades, la seguridad de todos se ve mermada”

Rendón llamó a la comunidad a la calma y pidió a quien sea testigo de una operación policial que puede grabarla desde un lugar seguro sin involucrarse. También dijo que la línea para familias de ICIRR al 855-435-7693 está disponible para obtener ayuda si usted o un ser querido se encuentra con el ICE. Más información en illinoisimmigrationinfo.org para encontrar la información de seguridad más actualizada, prepararse y acceder a servicios legales en caso de detención. Son tiempos aterradores, pero nuestra comunidad nos mantiene a salvo: tenemos que cuidarnos unos a otros.

