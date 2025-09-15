El Consulado de México en Chicago dona una bandera mexicana y libros a la Biblioteca Lozano en Pilsen

En Pilsen ondea ya una nueva bandera de México.

La embajadora Reyna Torres Mendívil, cónsul general de México en Chicago, entregó una bandera mexicana y una donación de libros el viernes 12 de septiembre a la Sucursal Lozano de la Biblioteca Pública de Chicago.

El intercambio se dio en el marco de las Fiestas Patrias mexicanas y la bandera nueva reemplaza a la bandera, ya desteñida, que fue entregada por el gobierno de México cuando la Biblioteca Lozano abrió sus puertas el 7 de septiembre de 1989.

Adriana Díaz y Sandra Soto, de la organización El Pueblo Manda en Pilsen, son las activistas que acertadamente le comentaron a la directora de la Biblioteca Lozano que la bandera ya estaba muy descolorida.

A comienzos del pasado mes de agosto, las dos activistas consideraron que era falta de respeto tener una bandera en malas condiciones en eventos públicos en dicha biblioteca.

Ellas alertaron tanto a la Biblioteca Pública de Chicago como al Consulado General de México en Chicago sobre la situación con el lábaro patrio mexicano.

Durante la entrega de la nueva bandera, la cónsul general Torres Mendívil también entregó una donación de libros en español para el uso y beneficio de “las nuevas generaciones de Pilsen”, según dijo la embajadora.

La nueva bandera de México donada a la Biblioteca Rudy Lozano de Pilsen por el Consulado General de México. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Junto a Torres Mendivil también hizo acto de presencia el concejal del distrito 25, Byron Sigcho-López.

Ambos después leyeron unas páginas del libro para niños ‘¿Puedes verme?’, escrito por Gokce Irten.

Al concluir la lectura parcial, cada uno se dirigió a la audiencia en la cual había activistas de El Pueblo Manda, miembros del Comité de Expansión de la Biblioteca Rudy Lozano y otros asistentes.

Entre los presentes estaban María Gamboa y Filiberto Ramírez, de El Pueblo Manda, y el profesor de historia de la Universidad Loyola Juan Mora Torres y Linda Coronado, ambos del Comité de Expansión de la Biblioteca Rudy Lozano.

También asistió Emma Lozano, miembro de la Junta de Educación y hermana del líder laboral Rudy Lozano, por quien la comunidad nombró a esta biblioteca pública.

“A nosotros nos alertaron sobre la bandera,” dijo Torres Mendivil. “Hoy septiembre 12 firmamos una entrega oficial de una bandera nueva”.

Torres Mendivil dijo que la biblioteca, localizada en el 1805 S. Loomis Street, en Chicago, se compromete a “honrarla, resguardarla y mostrarla en solidaridad con los mexicanos”.

“En donde este la bandera es nuestra casa”, precisó la cónsul general.

Por su parte, el concejal Sigcho-López expresó sus deseos de que la comunidad siga haciendo uso de esta biblioteca nombrada en honor del líder méxicoamericano Rudy Lozano.

“Actualmente estamos en un maratón [de actividad] protegiendo a nuestra comunidad”, dijo el concejal Sigcho-López. “Primero se borra nuestra historia y luego nuestros derechos”, añadió con relación a las tensiones que actualmente sufre la comunidad latina.

“Es un orgullo, es un honor”, dijo el concejal Sigcho-López sobre la entrega de la nueva bandera y los libros. “Agradezco al Consulado Mexicano estos dos donativos para que nuestros residentes sepan de dónde vienen”.

Asistentes a la ceremonia de donación de una nueva bandera mexicana a la Biblioteca Rudy Lozano en Pilsen. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

María Gamboa, activista de El Pueblo Manda, expresó su gratitud también y dijo que ella fue a la secundaria Harrison con el finado líder Rudy Lozano.

Daylily Álvarez, directora de la Biblioteca Lozano, agradeció la presencia de todos y dijo a La Raza que la comunidad siempre se muestra con ganas de ayudar a la biblioteca sin importar la causa.

Álvarez lleva tres años como directora de esta biblioteca pública y anteriormente fue la encargada de la sección juvenil por otros cinco años.

Ella es mexicana, procedente del estado de Guerrero, en México, le dijo a La Raza.

La bandera dañada en cuestión fue entregada a la Biblioteca Lozano hace 35 años, dijo Álvarez.

