La Villita brilla en el Desfile del Día de la Independencia de México

El Desfile del Día de la Independencia de México en La Villita de este año fue más que una celebración: fue una declaración. Una declaración de cultura y espíritu, de perseverancia y persistencia, de resistencia y resiliencia. Mientras miles llenaban la Calle 26, Chicago e Illinois fueron testigos del orgullo inquebrantable y la fuerza de una comunidad que desde hace mucho tiempo impulsa a la ciudad hacia adelante.

La Villita no es ajena a la adversidad. Bajo la sombra de las amenazas desde Washington y con la presencia latente de agentes de ICE, muchas comunidades podrían haberse replegado. En cambio, La Villita se mantuvo firme. Familias, trabajadores, jóvenes y personas mayores se unieron, ondeando banderas y llenando las calles de música, color y alegría. Le mostraron al mundo que nuestra comunidad no se define por el miedo, sino por el valor. No se debilita bajo presión, sino que se fortalece con la persistencia.

El desfile también fue una muestra de solidaridad. Funcionarios electos, negocios locales, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y aliados de todo Illinois se sumaron al apoyo —no como invitados, sino como socios en una visión compartida de futuro. Juntos celebraron a una comunidad de Chicago que sigue empoderando a su gente, promoviendo el bienestar, fomentando la resiliencia, defendiendo los derechos humanos y construyendo paz, cuadra por cuadra.

Esto no es poca cosa. La Villita, hogar de la segunda base impositiva más grande de la ciudad de Chicago, es una piedra angular de la vitalidad económica de nuestra ciudad. Pero más allá de la economía, es un corazón cultural que le da a Chicago su vitalidad, su sabor, su carácter. Cuando La Villita prospera, Chicago prospera.

El mensaje de este desfile fue claro: Estamos aquí. Pertenecemos. Contribuimos. Y seguiremos resistiendo la injusticia mientras celebramos la vida, la herencia y la comunidad.

En un tiempo en que la división se siembra desde las más altas oficinas del país, La Villita ofreció una visión de unidad. En un tiempo en que las comunidades están bajo asedio, La Villita bailó, marchó y cantó por la libertad. En un tiempo en que el miedo se usa como arma, La Villita nos recordó que el amor, la cultura y la perseverancia son más fuertes.

El desfile no fue solo una celebración de la Independencia de México, fue una celebración del espíritu de La Villita y de todas las comunidades inmigrantes que se niegan a ser silenciadas. Fue un recordatorio de que la resiliencia es hermosa y que la resistencia, cuando se alimenta de cultura y comunidad, es imparable.

Chicago —y la nación— deben tomar nota: La Villita merece ser celebrada. Siempre.

-Marcela Rodríguez es codirectora ejecutiva de Enlace Chicago