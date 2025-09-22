El gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla visitó Casa Michoacán en Pilsen

En un encuentro anunciado como “una oportunidad para compartir, dialogar y fortalecer los lazos entre Michoacán y su comunidad en Illinois”, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se reunió con miembros de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois el pasado sábado 20 de septiembre 2025.

La reunión de trabajo y diálogo tuvo lugar en las instalaciones de Casa Michoacán en la comunidad de Pilsen en la ciudad.

Rubén Chávez, presidente de la federación que cobija a 35 clubes de oriundos de las diferentes partes de Michoacán, fue el encargado de dar la bienvenida al gobernador Ramírez Bedolla, del partido Morena.

“Es un honor tenerlo en Casa Michoacán”, dijo Chávez y agregó que ante la actual campaña de redadas y detenciones los mexicanos en Illinois “nos sentimos desprotegidos, nos sentimos en pánico”.

“Es inhumano, es criminal lo que estamos pasando”, señaló Chávez y pidió que el gobernador lleve el mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que reclame que traten a los mexicanos “como seres humanos”.

La embajadora Reyna Torres Mendivil, cónsul general de México en Chicago, dio a las cerca de 100 personas reunidas en Casa Michoacán que ella está haciendo gestiones para mostrar apoyo a todos los inmigrantes que son detenidos y arrestados por los agentes de inmigración. “Es un momento de ayudarnos unos a otros”, dijo Torres Mendivil.

Por su parte, antes de iniciar el diálogo, el gobernador Ramírez Bedolla dijo a la audiencia que el viernes visito Carnitas Uruapan en la Calle 26 en La Villita y que “estaba sola la Calle 26”.

El gobernador Ramírez Bedolla agregó que es responsabilidad del gobierno de la presidenta Sheinbaum abogar por sus connacionales en el exterior.

“Lo que se pide es un trato humano a los inmigrantes, respetar sus derechos civiles y un apego a la ley”, dijo Ramírez Bedolla. “Merecemos un trato digno y humano”.

Ramírez Bedolla dijo a los michoacanos reunidos en Casa Michoacán que su papá es de Sahuayo y su mama de Aguililla, ambos en el estado de Michoacán.

Antes de iniciar un diálogo con los presentes, Maya Piña, quien dirige el centro Casa Michoacán en Elgin, dio un amplio informe de cómo gran cantidad de mexicanos en los suburbios no encuentran organizaciones y espacio para ejercer sus derechos y buscar oportunidades de salud, educación y expresión de su cultura.

“Por ejemplo, en la rama de la salud mental solo hay una clínica en Elgin y el tiempo de espera para una cita ahí es de cuatro meses”, dijo Piña.

“Estamos sobresaturados”, dijo Piña ante el gobernador Ramírez Bedolla y la cónsul general Torres Mendivil.

Durante la visita a Casa Michoacán en Pilsen, el gobernador Ramírez Bedolla y miembros de la Federación de Clubes Michoacanos firmaron un acuerdo sobre las resoluciones tomadas en un encuentro de 2024 en Morelia.

Eduardo Daniel Mondragón, presidente del Club Morelia, pidió que los michoacanos en Illinois tengan un diputado migrante en la reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Minutos después varios asistentes y miembros de los diferentes clubes de michoacanos hablaron e hicieron peticiones ante el gobernador.

Eduardo Daniel Mondragón, presidente del Club Morelia, dijo que es urgente que los michoacanos en Illinois tengan un diputado migrante para representar y ayudar a los oriundos en Illinois.

Mondragón precisó que esto le daría “voz y voto” a los michoacanos en el exterior sobre las decisiones que más los afectan.

María Correa, otra asistente, pidió que se inicie un programa de vivienda en Michoacán para ayudar a los inmigrantes que regresan a su terruño.

También exigió que el estado tome nota de cómo los comerciantes allá son intimidados a pagar “cobro de piso” por personas sin escrúpulos.

Otro hombre pidió que se funde otro programa como el 3X1 para mejorar los pueblos de origen de los oriundos. Este hombre también mencionó que se necesitan más recursos para ayudar a los que regresan a Michoacán a vivir.

Doménica de la Torre, quien llegó vestida como mujer purépecha, pidió al gobernador que se protejan los derechos de los pueblos indígenas.

Otra mujer, María de la Luz Márquez, pidió al gobernador Ramírez Bedolla que invite a la presidenta Sheinbaum a visitar Chicago porque la comunidad está muy contenta con el desempeño de la primera mujer en la Presidencia de México.

El Dr. Rigoberto Tapia dijo al gobernador que le gustaría que Michoacán tuviera mas facilidades para los niños hijos de michoacanos que regresan a vivir al país de sus padres.

“Muchos de ellos son nacidos aquí y no saben ni hablar el español, solo inglés”, dijo Tapia. “Me gustaría que Michoacán fuera el primer estado bilingüe de México”.

Un hombre que vino a esta reunión desde Houston y prefirió mantener reservado su nombre dijo que él y otros michoacanos quieren “abrir una Casa Michoacán” en esa ciudad de Texas.

Para concluir, el inmigrante Jesús Valdez dijo ante el gobernador Ramírez Bedolla que le gustaría que los archivos de las dependencias del estado, como el de la Oficina de la Reforma Agraria, estuvieran digitalizados.

Porque, según Valdez, a veces toma hasta “dos o tres meses” obtener una copia de un documento importante.

Por su parte, el gobernador Ramírez Bedolla dijo a la audiencia que esta consciente de sus preocupaciones y verá lo que se puede hacer.

“Tomamos nota de todas sus inquietudes, es algo relevante”, dijo Ramírez Bedolla y agregó que la Oficina del Migrante, bajo la dirección de Antonio Soto, tomará cartas en el asunto y que él promete mayor coordinación con Casa Michoacán para ayudar a los michoacanos aquí en el exterior y allá en su estado natal.

El gobernador dijo que de Chicago viajaría a California en donde tiene otras reuniones de trabajo y diálogo previstas con grupos de michoacanos en diferentes ciudades de ese estado.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.