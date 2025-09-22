El Portal Pappas: Noticias útiles y gratuitas

Cuando se trata de los impuestos a la propiedad en el Condado Cook, muchas personas sienten que están mirando un rompecabezas de mil piezas… y alguien escondió la caja con la imagen de referencia.

Por eso quiero contarle sobre una herramienta que le ayuda a ver la imagen completa: el Portal Pappas, el boletín digital de mi oficina.

Este no es solo otro correo electrónico que llega a su bandeja de entrada todos los días. Solo se envía cuando hay noticias realmente útiles. El Portal Pappas le ayuda a comprender cómo funciona el sistema de impuestos a la propiedad. Analiza datos socioeconómicos como la tasa de cobro de impuestos según raza, ubicación e ingresos, y si los plazos o las tendencias de la industria están afectando su bolsillo.

Para darle una idea, las publicaciones del Portal Pappas han tratado temas como:

• “Las tasas de cobro bajan en 2024”, que explicó por qué más personas tuvieron dificultades para pagar sus impuestos el año pasado y qué significó eso para los servicios públicos.

• “Descifrando el enigma de los impuestos a la propiedad en Illinois”, que intentó hacer que el sistema local de impuestos a la propiedad, un tema complejo, resultara menos intimidante para los contribuyentes.

• El Informe de Deuda Tributaria de 2021 analizó las ganancias de inversión en los fondos de pensiones y demostró por qué esas ganancias podrían no durar.

Cada entrega del Portal Pappas contiene hechos, cifras y explicaciones que desmitifican el sistema de impuestos a la propiedad y arrojan luz sobre una variedad de temas relacionados. Al explicar nuestros hallazgos, esperamos generar conciencia y mantener informados a los contribuyentes.

Suscribirse al Portal Pappas es fácil y gratis.

• Ingrese al sitio web de la Tesorería del Condado Cook: cookcountytreasurer.com

• En el recuadro azul claro haga clic en: “Portal Pappas – el boletín informativo”

• En la esquina superior izquierda presione “Haga clic aquí”

• Lo llevará a una página que dice “Suscríbete al boletín del Portal Pappas”

• Ingrese su nombre y correo electrónico y confirme su dirección de correo

• Marque la casilla para aceptar recibir el boletín

Eso es todo. Su correo electrónico siempre está protegido y nunca se vende o se comparte.

Recibir el Portal Pappas es como tener un traductor gratuito que explica el complicado lenguaje de los impuestos de forma clara y directa.

Así que, para estar un paso adelante, evitar sorpresas y entender hacia dónde van las cosas, suscríbase hoy mismo al boletín del Portal Pappas.

Porque algo es seguro: su factura de impuestos llegará… pero información gratuita y útil sobre los impuestos a la propiedad en el Condado Cook y el proceso de cobro solo llegará si usted se suscribe y la lee.

-Maria Pappas es la tesorera del Condado de Cook.