Líderes religiosos y fieles protestan contra las redadas de ICE frente a base naval en North Chicago

Unas 200 personas se manifestaron el sábado 20 de septiembre frente a la Estación Naval de los Grandes Lagos en North Chicago, Illinois.

En esa instalación se hospedan tienen su base, según se ha informado, agentes federales enviados por el gobierno de Donald Trump para realizar la ‘Operación Midway Blitz’, enfocada en detener indocumentados en el área de Chicago.

La mayoría de los activistas que protestaron por las redadas y detenciones de inmigrantes bajo la Operación Midway Blitz eran personas de fe o afiliados a varias iglesias de diferentes denominaciones.

La marcha y protesta pacífica no coincidió con ningún arresto y personas que participaron dijeron que mientras marchaban muchos activistas iban rezando.

Shelly Ruzicka, vocera del grupo Arise Chicago, dijo a la prensa que la protesta incluyó un ‘Llamado a Jericó’ que, en alusión al relato bíblico de la caída de la antigua ciudad de Jericó, incluyó marchar siete veces alrededor de la estación naval, tocar el “shofar” que es un cuerno de carnero y llamar a que caigan las “paredes de odio y violencia desencadenada por el estado”.

“Desde su toma de posesión, Donald Trump ha liderado una campaña de miedo y terror contra las comunidades de inmigrantes”, dijo Ruzicka. “Desde el lanzamiento de la denominada Operación Midway Blitz en el área metropolitana de Chicago, los agentes del ICE de Trump han sembrado el miedo y la violencia en las comunidades, lo que ha incluido un aumento de los secuestros [detenciones de inmigrantes sin que se sepa a dónde fueron llevados], el uso de agentes químicos contra los manifestantes y el tiroteo mortal contra Silverio Villegas-González”.

Líderes religiosos y feligreses protestaron frente a la Estación Naval de los Grandes Lagos en North Chicago en contra de las redadas de ICE. (Cortesía Shelly Ruzicka / Arise Chicago) Crédito: Cortesía

En las últimas semanas agentes de ICE han estado utilizando la Estación Naval de los Grandes Lagos como cuartel general.

En un alza de la violencia, 10 personas resultaron arrestadas el pasado viernes en otras protestas en el suburbio de Broadview frente a un centro de detención de ICE ubicado en ese suburbio al oeste de Chicago.

Dos mujeres fueron arrojadas violentamente contra el pavimiento y los efectivos de ICE lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, los cuales han estado exigiendo el cierre de dicho centro de procesamiento de los detenidos.

Ruzicka dijo a la prensa que muchas personas, organizaciones y líderes religiosos se han estado organizado “para proteger a los inmigrantes y denunciar la presencia violenta del gobierno federal en todas las comunidades locales”.

“La acción del sábado proclamó que las personas de fe se oponen a la violencia federal en todas las comunidades y defienden la liberación y la dignidad de todas las personas”, dijo Ruzicka.

La protesta del sábado ante la Estación Naval de los Grandes Lagos contó con la participación de las siguientes organizaciones y grupos: Arise Chicago, Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Chicago Workers Collaborative, Coalition for Spiritual and Public Leadership, Faith Table, Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR), Jewish Council on Urban Affairs, Live Free IL, Mano a Mano y Sanctuary Working Group.

