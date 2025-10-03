window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}
La Cámara de Comercio Hispana de Illinois celebra su conferencia y exposición anual

Participarán como oradores el alcalde Brandon Johnson, la contralora de Illinois Susana Mendoza y el tesorero del estado Michael Frerichs, entre otros

El momento de la inauguración de la Expo de la Cámara Hispana de Comercio de Illinois en 2024.

El momento de la inauguración de la Expo de la Cámara Hispana de Comercio de Illinois en 2024. Crédito: Cortesía

La Cámara de Comercio Hispana de Illinois (IHCC) celebra este 9 de octubre su Conferencia y Expo anual, uno de los eventos de negocios más destacados del Medio Oeste y un escaparate clave de la energía y resiliencia de los empresarios hispanos en el estado.

El evento tendrá lugar en Navy Pier y comienza a las 8 am con el tradicional desayuno, seguido a partir de las 11 am de la exposición de empresas, 12 talleres que se realizan de 1 a 4 pm y numerosas oportunidades para realizar contactos de negocios.

La exposición y los talleres son gratuitos y para asistir al desayuno de apertura y al cóctel de cierre se requiere adquirir un boleto. El registro es requerido para todos los eventos.

Se espera que más de 3,000 personas participen en esta plataforma que ofrece a líderes de negocios, innovadores y organizaciones opciones para establecer relaciones, identificar oportunidades de crecimiento e identificar tendencias clave en el entorno de los negocios.


Dónde: Navy Pier (840 East Grand Avenue, Chicago, IL 60611)
Cuándo: Jueves 9 de octubre de 2025

Más información: ihccbusiness.net/expo

