La Cámara de Comercio Hispana de Illinois celebra su conferencia y exposición anual
Participarán como oradores el alcalde Brandon Johnson, la contralora de Illinois Susana Mendoza y el tesorero del estado Michael Frerichs, entre otros
La Cámara de Comercio Hispana de Illinois (IHCC) celebra este 9 de octubre su Conferencia y Expo anual, uno de los eventos de negocios más destacados del Medio Oeste y un escaparate clave de la energía y resiliencia de los empresarios hispanos en el estado.
El evento tendrá lugar en Navy Pier y comienza a las 8 am con el tradicional desayuno, seguido a partir de las 11 am de la exposición de empresas, 12 talleres que se realizan de 1 a 4 pm y numerosas oportunidades para realizar contactos de negocios.
La exposición y los talleres son gratuitos y para asistir al desayuno de apertura y al cóctel de cierre se requiere adquirir un boleto. El registro es requerido para todos los eventos.
Se espera que más de 3,000 personas participen en esta plataforma que ofrece a líderes de negocios, innovadores y organizaciones opciones para establecer relaciones, identificar oportunidades de crecimiento e identificar tendencias clave en el entorno de los negocios.
Dónde: Navy Pier (840 East Grand Avenue, Chicago, IL 60611)
Cuándo: Jueves 9 de octubre de 2025
Más información: ihccbusiness.net/expo