La concejala Jessie Fuentes es esposada por agentes federales mientras defendía los derechos de un detenido en Chicago

La concejala Jessie Fuentes, del Distrito 26 de Chicago, fue esposada y amenazada brevemente por agentes federales de inmigración este viernes 3 de octubre en el hospital Humboldt Park Health, lo que provocó indignación entre funcionarios locales y defensores de los derechos de los inmigrantes.

El incidente ocurrió mientras Fuentes preguntaba en ese hospital sobre un individuo bajo custodia y si los agentes federales contaban con una orden judicial. Un video compartido por Fuentes muestra cómo confronta a los agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) dentro del hospital, diciendo: “Tenemos derechos constitucionales”, antes de ser esposada y conducida hacia la salida del hospital. Un agente citó “obstrucción” como la razón de su detención.

Mira el video en: www.facebook.com/reel/789557653817508

Tras el incidente y luego de que ella fue liberada, Fuentes ofreció una conferencia de prensa afuera del hospital, acompañada por la senadora estatal Graciela Guzmán, la comisionada del condado de Cook Jessica Vásquez, el concejal del Distrito 35 Anthony Quezada, la concejala del Distrito 33 Rossana Rodríguez, la congresista Delia Ramírez y representantes de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

El grupo criticó lo que describieron como “aplicación militarizada de la ley de inmigración” en Humboldt Park y barrios circundantes. También señalaron incidentes recientes en los que agentes federales utilizaron gas lacrimógeno contra transeúntes en lugares como Home Depot en Cicero y Armitage, y en Rico Fresh en Armitage y Central Park.

“Amenazaron con arrestarme porque estoy ejerciendo mi derecho constitucional de hacer una pregunta”, dijo Fuentes. “Tenemos derechos constitucionales y en la ciudad de Chicago cada funcionario electo protegerá esos derechos”.

Según Fuentes, la persona de 37 años dentro del hospital tenía una pierna rota como resultado de haber sido perseguida por agentes de ICE. Fuentes también dijo que los agentes de ICE dentro del hospital no permiten que los abogados hablen con los individuos.

“No me iré de frente a este hospital hasta estar segura de que esa persona esté conectada con un abogado, para que no sea desaparecida ni secuestrada por agentes federales”, dijo Fuentes.

Los líderes locales subrayaron que el incidente refleja preocupaciones más amplias sobre la aplicación federal de la inmigración en Chicago, particularmente en vecindarios con grandes poblaciones inmigrantes. La comisionada del condado de Cook, Jessica Vásquez, dijo que habían observado una mayor actividad de ICE en Belmont Cragin, partes de Logan Square y Hermosa el viernes.

“Lo que estamos viendo es un ataque a la decencia humana. Estamos viendo un ataque a nuestros vecinos. Estamos viendo un ataque a la Constitución de los EEUU, un ataque a nuestras leyes, y no permaneceremos en silencio mientras intentan pisotear todo lo que valoramos y que mantiene fuertes a nuestras comunidades y vecindarios”, dijo Damian Kogan, director senior de organización de ICIRR.

Los defensores también pidieron reformas para garantizar responsabilidad y supervisión en la aplicación de la ley de inmigración, incluyendo protocolos más claros para hospitales, escuelas y espacios públicos donde los residentes pueden ser particularmente vulnerables. Fuentes presentó una ordenanza que otorgaría plena autoridad a la Oficina Civil de Responsabilidad Policial para investigar actividades alegadas entre la policía de Chicago y ICE, dijo Anthony Quezada, concejal del Distrito 35.

“Somos una ciudad santuario, pero sabemos que necesitamos fortalecer nuestras leyes y aclarar nuestros procesos”, dijo. “Necesitamos asegurarnos de establecer confianza entre nuestros miembros de la comunidad y el Departamento de Policía de Chicago, de que no habrá colaboración alguna”.

Beatriz Ponce de León, subalcaldesa de derechos de inmigrantes, migrantes y refugiados de la ciudad de Chicago, estuvo presente en la conferencia representando al alcalde Brandon Johnson y su administración. Reiteró que Chicago es una ciudad santuario, dedicada a proteger y apoyar a sus poblaciones inmigrantes.

En el último mes, Johnson firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con la protección de inmigrantes. Una, titulada “Protegiendo Chicago”, reafirma la ordenanza de bienvenida de la ciudad y deja claro que la policía de Chicago no cooperará ni asistirá a ICE. La policía de Chicago tampoco actuará de manera encubierta o sin identificación.

A través de esa orden ejecutiva, la administración de Johnson también utilizará la Ley de Libertad de Información para solicitar información más consistente y precisa al Departamento de Seguridad Nacional.

La segunda orden ejecutiva fortalece el compromiso de la administración con la aplicación de la ley conforme a la Constitución, protegiendo el derecho de los ciudadanos de Chicago a reunirse y protestar pacíficamente, dijo Ponce de León.

“Este mensaje es para quienes sienten que esto no les concierne”, dijo Ponce de León. “Todos estamos afectados por lo que está ocurriendo. Este es un momento en el que, como aliado, puedes ayudar: ser parte de la respuesta rápida, comprar alimentos para una familia, acompañar a un niño a la escuela y alzar la voz. No te des la vuelta cuando veas atrocidades”.

La conferencia de prensa concluyó con Fuentes respondiendo preguntas de los medios, instando a los residentes a estar conscientes de que los agentes de ICE ejercen violencia física y a continuar defendiendo la protección de los inmigrantes. Se espera que el incidente atraiga más atención de funcionarios locales y federales mientras la comunidad analiza las respuestas a la aplicación federal de la ley en Chicago.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.