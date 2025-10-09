Los cinco errores más comunes que cometen los propietarios con sus impuestos a la propiedad

Cada año, mi oficina recibe miles de consultas de propietarios que enfrentan problemas con sus impuestos a la propiedad debido a errores comunes. Estos son los cinco más comunes y cómo puede evitarlos.

Pagar dos veces la misma factura

Esto sucede más de lo que se imagina. Por ejemplo, un propietario paga en línea y luego también paga en el banco. O un cónyuge realiza el pago sin avisarle al otro, quien también paga. De pronto, han pagado dos veces. Si esto ocurre, no se preocupe: su dinero no se pierde. Puede calificar para un reembolso de mi oficina. Solicitarlo es gratis, sencillo y seguro en cookcountytreasurer.com, y no necesita abogado ni servicios de terceros.

No actualizar su dirección postal

Cuando usted se muda, pero sigue siendo dueño de la propiedad, sus facturas no se envían automáticamente a su nueva dirección. Si no actualiza su dirección con la Tesorería, sus facturas y notificaciones seguirán llegando a su antiguo domicilio. Eso significa que podría perder una fecha límite importante, lo que podría causar multas o incluso que sus impuestos se vendan en la Venta Anual de Impuestos. La solución es sencilla: envíe un formulario de cambio de dirección a nuestra oficina. No tiene costo y puede ahorrarle dinero.

Olvidar revisar sus exenciones

El Condado Cook ofrece valiosas exenciones de impuestos a la propiedad, como la Exención para Propietarios, la Exención para Personas Mayores y las exenciones para veteranos y personas con discapacidades. El error más común es asumir que estas exenciones aparecen automáticamente en la factura una vez que califica. La realidad es que debe solicitarlas, y algunas deben renovarse cada año. Revise su factura para asegurarse de haber recibido todas las exenciones posibles. Si falta alguna, puede solicitar una corrección retroactiva de hasta cuatro años.

Creer que no se pueden hacer pagos parciales

Muchas familias creen que no pueden pagar nada hasta tener el dinero completo para cubrir la factura. No es cierto. La Tesorería del Condado Cook acepta y recomienda los pagos parciales. Incluso pagos pequeños marcan la diferencia, porque cada dólar reduce su saldo. Si no puede pagar el monto total, hacerlo por partes puede disminuir los intereses y ayudarle a mantenerse al día.

Esperar demasiado para actuar

El último error es esperar hasta que sea demasiado tarde. Ya sea para solicitar una exención, actualizar su dirección o realizar un pago, posponerlo puede costarle dinero.

Manténgase informado. Revise su factura. Use nuestro sitio web para rastrear sus pagos, reembolsos y exenciones. Las herramientas son gratuitas, fáciles de usar y están disponibles en varios idiomas.

Los impuestos a la propiedad no tienen que ser complicados. Si evita estos errores comunes, puede ahorrar dinero, reducir el estrés y proteger su hogar. Tómese unos minutos hoy para revisar el estado de sus impuestos en cookcountytreasurer.com. No espere y no pague por servicios que puede obtener gratis de nosotros.

– Maria Pappas es la tesorera del Condado Cook